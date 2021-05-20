"Этот праздник объединяет людей": как в Харькове празднуют День вышиванки

В Харькове празднуют День вышиванки. Плохая погода и дождь не помешали Наталье сегодня одеть вышиванку. Девушка говорит, ежегодно присоединяется к празднованию Дня вышиванки, поскольку считает, что этот праздник объединяет людей.

Наталья

Дуже люблю це свято. В мене вишиваночку вишивала мама власноручно, дуже старалась, і я щороку його дуже чекаю, хочеться пройтись. Сьогодні мало людей бачила у вишиванках, раніше більше якось, тому що погода не сама хороша.

Даже те, кто сегодня по каким-то причинам не присоединился к празднованию вышиванкового дня, говорят, что рубашка с национальным орнаментом имеет для них особое значение.

Тамара

Вишиванка для мене - це щось особисте, індивідуальне. В мене дуже багато вишиванок різних років. В мене є подруга, яка вишиває, і вона дарує мені ці вишиванки. Вишиванка - це статус України, утвердження України.

Впервые День вышиванки праздновали еще в 2006 году, и вот уже на протяжении 15 лет праздник не теряет своей актуальности. В этот день горожане откладывают свои планы, одевают вышиванки и идут по главной улице города.

В прошлом году из-за усиленного карантина массовые мероприятия отменили, парада вышиванок не было.

В этом году планируют восстановить традицию. Принять участие в параде могут все желающие, главное условие - иметь вышиванку и маску. Участники шествия собираются в 18:00 на майдане Конституции и планируют идти к площади Свободы.

Владимир Чистилин, организатор парада вышиванок

Сьогодні ми зберимося, пройдемо вишиванковою ходою до намету «Все для перемоги», там буде концерт. До нас приїжджають гості з інших міст, і ми розгорнемо прапор 100-метровий, ми давно цього не робили.

В полиции сообщили, что сегодня во время парада вышиванок ожидают около 1000 участников. Следить за порядком во время праздничного шествия будет 180 правоохранителей.

Агентство Телевидения Новости