Этот реалистичный НЛО-отель не только дает людям убежище, но и их пугает

Ну конечно, увидев такое чудо еще и ночью, вообще можно с ума сойти.

Семейная пара превратила небольшую капсулу, которую использовали в хозяйственных целях на Олимпийских играх 2012 в Лондоне, в отель Spodnic. Архитектурное сооружение очень похоже на НЛО, которое прилетело и приземлилось прямо среди поля.

Неудивительно, что мини-отель пугает всех вокруг, особенно ночью, когда включается подсветка.

Над странным НЛО-отелем часто летают вертолеты, которые, видимо, присылают в те края спецслужбы.

Владельцы отеля являются фанатами научной фантастики, фильмов "Звездные войны" и "Звездный путь", потому не удивительно, что им пришла в голову идея создать такой вот уникальный дом для гостей.

Ночка внутри НЛО обойдется туристам в 144 доллара.

Источник: https://lux.fm/ru/lifestyle_t4

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