Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии

Актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила музыканта, своего экс-возлюбленного Мэрилина Мэнсона в том, что он издевался над ней в течение многих лет.

Об этом пишет The Independent.

Актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила музыканта, своего экс-возлюбленного Мэрилина Мэнсона в том, что он издевался над ней в течение многих лет.

В понедельник, 1 февраля, звезда популярного сериала “Мир Дикого Запада”, актриса Эван Рэйчел Вуд опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором подробно изложила обвинения в адрес ее бывшего жениха Мэрилина Мэнсона.

“Имя моего обидчика – Брайан Уорнер, он также известен в мире как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и годами ужасно издевался надо мной. Мне промыли мозги и заставили подчиниться. Теперь перестала жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа”, – написал Вуд.

После публикации актрисы как минимум четыре женщины обвинили Мэнсона в сексуальном и психологическом насилии, а также в принуждении и запугивании.

В апреле 2019 года Вуд описала жестокие отношения с Мэнсоном во время дачи показаний Комитету общественной безопасности Сената Калифорнии.

Команда Мэнсона категорически отвергала все обвинения.

Мэнсон и Вуд начали встречаться в 2007 году, когда актрисе было 18, а Мэнсону 36. Они обручились в январе 2010 года, но разорвали отношения спустя семь месяцев.

В 2009 году в интервью изданию Spin Мэнсон сказал о Вуд: “Я каждый день мечтаю о том, чтобы разбить ей череп кувалдой”.

Когда в прошлом году во время интервью Metal Hammer певцу напомнили эту цитату, его команда заявила, что комментарий прозвучал “явно из уст гротескной рок-звезды, продвигающей новый альбом” и не был фактическим отчетом.

Источник: bykvu.com/

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