Евгений Гришковец больше не будет снимать кино из-за денег

Евгений Гришковец сообщил, что больше не намерен снимать кино.

Писатель объяснил, что его выбор связан с деньгами, так как фильмы - недешевое удовольствие. В интервью для «5-го канала» российский драматург рассказал о своем намерении больше не снимать кино, так как на него нужны немаленькие средства, которые тоже нужно «где-то взять». Помимо своего ухода из мира кино, Гришковец высказался и о впечатлениях после съемок сериала «Обычная женщина». Он рассказал, что второй сезон были отснят, и от работы у него остались лишь положительные эмоции. Не забыл драматург упомянуть и продвижение дел с новой пьесой. Он отметил, что работа над проектом была окончена примерно неделю назад. Также Евгений Гришковец рассказал и о предстоящем новом альбоме группы «Бигуди», которым он с коллегами сейчас занимается. Оказывается, этот процесс очень вдохновляет творческого деятеля.

Источник: actualnews.org/

Новости портала «Весь Харьков»