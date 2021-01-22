Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить французский омлет с сыром на завтрак: воздушный и нежный

Кулинар Евгений Клопотенко поделился интересным рецептом омлета, который можно приготовить на завтрак, и назвал его "Французским омлетом с украинской душой".

Для приготовления омлета понадобится около 10 минут и можно завтракать. Продукты рассчитаны на одну порцию. Готовится без молока.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Щепотка соли

Твердый сыр – 1-2 ломтика

Сливочное масло – 25-30 г

Черный молотый перец по вкусу

Зелень

Как сделать французский омлет?

В миску разбиваем три яйца. Добавляем соль и хорошо взбиваем венчиком.

Один или два ломтика сыра нарезаем кусочками.

Сковороду разогреваем со сливочным маслом. По желанию можно соединить сливочное и растительное масло (подсолнечное или оливковое).

На сковороду выливаем взбитые яйца. Когда яйца немного схватятся, нужно сдвинуть лопаткой. Положить кусочки сыра и завернуть, чтобы получился плоский рулетик. Главное омлет не пережарить. Он должен получиться нежным и воздушным, а не сухой и с хрустящей корочкой.

Готовый французский омлет посыпаем черным перцем, солью, украшаем зеленью. Например, шпинатом, базиликом, укропом или петрушкой.

Источник: 1 Минута