Евгения Петросяна госпитализировали в больницу: юмористу диагностировали тяжелую болезнь

Петросяну поставили предварительный диагноз — коронавирус. Известно, что юморист чувствует себя удовлетворительно. Он сам принял решение вызвать скорую и поехать в больницу, учитывая свой возраст и ситуацию с пандемией.

Петросяну лучше не болеть. Дома его ждет молоденькая красавица-жена и полугодовалый сын

Напомним, что Евгений Петросян в марте этого года стал папой. Его жена Татьяна Брухунова, которая младше Евгения на 44 года, родила мальчика Вагана. Это событие Евгений и Татьяна долго скрывали от общественности и только на свой юбилей, когда мальчику было уже полгода, юморист поделился радостной новостью.

Так, на свое 75-летие Петросян опубликовал фото, на котором он держит мальчика на руках. В подписи к фото Евгений «познакомил» публику со своим сыном Ваганом, которого, к слову, назвали в честь дедушки — отца Петросяна.

Источник: 1 Минута