11.01.2021 21:15
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Еврейская закуска с хреном и орехами за 10 минут от кулинарного эксперта Лизы Глинской
Нежную пикантную еврейскую закуску с чесноком просто не возможно не любить. А попробуйте приготовить ее еще с хреном и орехами, новый вкус приятно удивит вас и гостей. Скорее готовьте по рецепту, которым поделился кулинарный эксперт Лиза Глинская на своем YouTube-канале.
Ингредиенты для еврейской закуски:
- Плавленые сырки – 3 шт.
- Вареные яйца – 2 шт.
- Майонез – 1 ст. л. или по вкусу
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Белый хрен – 1 ч. л.
- Грецкие орехи – 50 г
- Соль
Приготовление:
1. Плавленые сырки и вареные яйца натираем на мелкой терке.
2. Чеснок пропускаем через пресс, соединяем с сырками.
3. Добавляем белый хрен и майонез. Перемешиваем. Если нужно, то можно еще посолить.
4. Грецкие орехи нужно заранее обжарить в духовке при 170 градусах 12-15 минут, а затем измельчить с помощью скалки или блендера.
5. Руки немного смазываем растительным маслом. Из сырной массы формируем шарики, затем обваливаем их в ореховой крошки. Готово!
Еврейская закуска от Лизы Глинской
Источник: 1 Минута
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