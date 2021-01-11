Еврейская закуска с хреном и орехами за 10 минут от кулинарного эксперта Лизы Глинской

Нежную пикантную еврейскую закуску с чесноком просто не возможно не любить. А попробуйте приготовить ее еще с хреном и орехами, новый вкус приятно удивит вас и гостей.

Скорее готовьте по рецепту, которым поделился кулинарный эксперт Лиза Глинская на своем YouTube-канале.

Ингредиенты для еврейской закуски:

Плавленые сырки – 3 шт.

Вареные яйца – 2 шт.

Майонез – 1 ст. л. или по вкусу

Чеснок – 2-3 зубчика

Белый хрен – 1 ч. л.

Грецкие орехи – 50 г

Соль

Приготовление:

1. Плавленые сырки и вареные яйца натираем на мелкой терке.

2. Чеснок пропускаем через пресс, соединяем с сырками.

3. Добавляем белый хрен и майонез. Перемешиваем. Если нужно, то можно еще посолить.

4. Грецкие орехи нужно заранее обжарить в духовке при 170 градусах 12-15 минут, а затем измельчить с помощью скалки или блендера.

5. Руки немного смазываем растительным маслом. Из сырной массы формируем шарики, затем обваливаем их в ореховой крошки. Готово!

Еврейская закуска от Лизы Глинской

Источник: 1 Минута