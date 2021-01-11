Досуг
Перейти к списку новостей
11.01.2021 21:15
Просмотров: 132

Еврейская закуска с хреном и орехами за 10 минут от кулинарного эксперта Лизы Глинской

Еврейская закуска с хреном и орехами за 10 минут от кулинарного эксперта Лизы Глинской

Нежную пикантную еврейскую закуску с чесноком просто не возможно не любить. А попробуйте приготовить ее еще с хреном и орехами, новый вкус приятно удивит вас и гостей.

Скорее готовьте по рецепту, которым поделился кулинарный эксперт Лиза Глинская на своем YouTube-канале.

Ингредиенты для еврейской закуски:

  • Плавленые сырки – 3 шт.
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Майонез – 1 ст. л. или по вкусу
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Белый хрен – 1 ч. л.
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Соль

Приготовление:

1. Плавленые сырки и вареные яйца натираем на мелкой терке.

2. Чеснок пропускаем через пресс, соединяем с сырками.

3. Добавляем белый хрен и майонез. Перемешиваем. Если нужно, то можно еще посолить.

4. Грецкие орехи нужно заранее обжарить в духовке при 170 градусах 12-15 минут, а затем измельчить с помощью скалки или блендера.

5. Руки немного смазываем растительным маслом. Из сырной массы формируем шарики, затем обваливаем их в ореховой крошки. Готово!

Еврейская закуска с хреном и орехами за 10 минут от кулинарного эксперта Лизы Глинской Еврейская закуска от Лизы Глинской

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 