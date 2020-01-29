"Евровидение 2020": стало известно, когда выступит Украина

В Роттердаме (Нидерланды) состоялась жеребьевка популярного песенного конкурса “Евровидение 2020”. Ранее каналы СТБ и UA: Суспільне мовлення провели жеребьевку полуфиналистов Национального отбора, а 28 января стало известно, что представитель (или представительница) Украины выступит в первом полуфинале.

По результатам жеребьевки участник от Украины выступит в первом полуфинале 12 мая.

УЧАСТНИКИ ПЕРВОГО ПОЛУФИНАЛА

Северная Македония

Беларусь

Литва

Швеция

Словения

Австралия

Ирландия

Россия

Норвегия

Кипр

Хорватия

Азербайджан

Мальта

Израиль

Украина

Румыния

Бельгия

Первый полуфинал. Фото: twitter.com/eurovision

Второй полуфинал пройдет 14 мая.

УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ПОЛУФИНАЛА

Австрия

Молдова

Польша

Сан-Марино

Сербия

Исландия

Чехия

Греция

Эстония

Дания

Болгария

Швейцария

Финляндия

Армения

Латвия

Грузия

Португалия

Албания

Второй полуфинал. Фото: twitter.com/eurovision

Представители стран Большой Пятерки и Нидерландов выступят только в финале, который состоится 16 мая.

Источник: lemonade.style/

Новости портала «Весь Харьков»