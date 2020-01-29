Сегодня 10:01
Просмотров: 93
"Евровидение 2020": стало известно, когда выступит Украина
В Роттердаме (Нидерланды) состоялась жеребьевка популярного песенного конкурса “Евровидение 2020”. Ранее каналы СТБ и UA: Суспільне мовлення провели жеребьевку полуфиналистов Национального отбора, а 28 января стало известно, что представитель (или представительница) Украины выступит в первом полуфинале.
По результатам жеребьевки участник от Украины выступит в первом полуфинале 12 мая.
УЧАСТНИКИ ПЕРВОГО ПОЛУФИНАЛА
- Северная Македония
- Беларусь
- Литва
- Швеция
- Словения
- Австралия
- Ирландия
- Россия
- Норвегия
- Кипр
- Хорватия
- Азербайджан
- Мальта
- Израиль
- Украина
- Румыния
- Бельгия
Первый полуфинал. Фото: twitter.com/eurovision
Второй полуфинал пройдет 14 мая.
УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ПОЛУФИНАЛА
- Австрия
- Молдова
- Польша
- Сан-Марино
- Сербия
- Исландия
- Чехия
- Греция
- Эстония
- Дания
- Болгария
- Швейцария
- Финляндия
- Армения
- Латвия
- Грузия
- Португалия
- Албания
Второй полуфинал. Фото: twitter.com/eurovision
Представители стран Большой Пятерки и Нидерландов выступят только в финале, который состоится 16 мая.
Источник: lemonade.style/
Темы: евровидение
Загрузка...