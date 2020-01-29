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"Евровидение 2020": стало известно, когда выступит Украина

Евровидение 2020: стало известно, когда выступит Украина

В Роттердаме (Нидерланды) состоялась жеребьевка популярного песенного конкурса “Евровидение 2020”. Ранее каналы СТБ и UA: Суспільне мовлення провели жеребьевку полуфиналистов Национального отбора, а 28 января стало известно, что представитель (или представительница) Украины выступит в первом полуфинале.

По результатам жеребьевки участник от Украины выступит в первом полуфинале  12 мая.

УЧАСТНИКИ ПЕРВОГО ПОЛУФИНАЛА

  • Северная Македония
  • Беларусь
  • Литва
  • Швеция
  • Словения
  • Австралия
  • Ирландия
  • Россия
  • Норвегия
  • Кипр
  • Хорватия
  • Азербайджан
  • Мальта
  • Израиль
  • Украина
  • Румыния
  • Бельгия

Евровидение 2020: стало известно, когда выступит Украина

Первый полуфинал. Фото: twitter.com/eurovision

Второй полуфинал пройдет 14 мая.

УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ПОЛУФИНАЛА

  • Австрия
  • Молдова
  • Польша
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Исландия
  • Чехия
  • Греция
  • Эстония
  • Дания
  • Болгария
  • Швейцария
  • Финляндия
  • Армения
  • Латвия
  • Грузия
  • Португалия
  • Албания

Евровидение 2020: стало известно, когда выступит Украина

Второй полуфинал. Фото: twitter.com/eurovision

Представители стран Большой Пятерки и Нидерландов выступят только в финале, который состоится 16 мая.

Евровидение 2020: стало известно, когда выступит Украина

Источник: lemonade.style/

Новости портала «Весь Харьков»

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