Фаршированный перец по новому рецепту: так вы точно еще не готовили. Кускус, сыр и орехи – весь секрет!

Все хозяйки знают как приготовить фаршированный перец. Это не секрет и не проблема. Рецепт мало чем отличается у разных домохозяек. Однако ниже предлагается рецепт фаршированного перца, который вы точно не готовили и вряд ли он есть в записной книжке рецептов ваших подруг.

Это необычный рецепт и получается интересное блюдо с необычными вкусовыми качествами. Попробуйте приготовить и удивить своих домашних и гостей.

Легкое вегетарианское блюдо, насыщенное цветом и вкусом. Крошка фета, жареный перец, кускус из цельной пшеницы и орехи - идеально подходят для сытного ужина на двоих в середине недели

Ингредиенты

100 г кускуса из цельнозерновой муки, промытого и высушенного.

Изюм 3 ст.

Пучок петрушки, крупно нарезанный.

25 г грецких или кедровых орехов.

100 г феты, измельченной.

Щепотка корицы.

3 столовые ложки оливкового или сливочного масла.

290 г цельного перца, обжаренного на гриле, высушенного и ополоснутого.

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 180C / 160C вентилятор / газ 4. Положите кускус и изюм в миску с щепоткой приправы и залейте кипятком. Оставить на 5 мин.

Шаг 2

Взбить кускус вилкой и перемешать с петрушкой, орехами, половиной феты, корицу и 2 столовые ложки масла. Перемешать и приправить по вкусу.

Шаг 3

Обильно нафаршируйте перец смесью кускуса (любую оставшуюся начинку можно подавать рядом с перцем), затем выложите их в небольшую форму для запекания и рассыпьте оставшейся фетой. Сбрызнуть оставшимся маслом и запекать в духовке 15 минут, пока фета не станет горячей и не станет золотистой.

Источник: 1 Минута