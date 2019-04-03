Фаворит бьюти-блогеров: обзор бюджетной косметики Lamel

Выглядеть хорошо можно не за все деньги мира. Достаточно найти продукцию, которая будет идеальным компромиссом между ценой, качеством и современными тенденциями. Благо, современный рынок предлагает косметику, отлично балансирующую между этими важными категориями.

Бюджетность — качество

Косметика Lamel относится к категории масc-маркет. Практически вся продукция изготавливается в Китае. Но тушь Lamel делают в соседней Польше, что гарантирует европейскую сертификацию продукции. При этом цена на нее в магазинах Ева уже от 70 грн. Бренд в принципе радует доступными ценами. Стоимость тональных основ начинается от 40 грн. Цена на средства для губ стартует от 16 грн. Палетку теней на 6 цветов можно купить за 70 грн. Довольно бюджетно, не правда ли? Ценовая политика делает Lamel идеальным брендом для экспериментов: можно пробовать разные оттенки и текстуры без особого урона для кошелька, ведь и цены, и богатый ассортимент вполне позволяют.

Бьюти-блогеры твердят в один голос: качество косметики Lamel сполна оправдывает ожидания в своей ценовой категории. Не самая стойкая и натуральная, но вполне хороша за свои деньги. К тому же в последнее время производитель радует удачными новинками. Жидкие глиттеры произвели фурор среди YouTube и Instagram блогеров. Продукт окрестили бюджетным аналогом жидких теней от Stilla и охотно рекомендовали к покупке.

Актуальность

Создатели косметики Lamel стараются сделать свою продукцию не только доступной, но и идущей в ногу с современностью — палитра глиттеров от этого производителя яркое (и блестящее) тому подтверждение.

Универсальность цветовой палетки теней тоже способствует экономии, ведь гораздо дешевле купить одну палетку, чем, например, 16 отдельных теней.

В палетке Lamel Professional 16 shades of brown находится 16 оттенков — от темно-коричневого до бронзового и светло-бежевого. Такая цветовая палитра подойдет и для обычного макияжа на каждый день, и для смоки-айз в теплой цветовой гамме, и для вечернего макияжа с переходами из одного тона в другой. Одной палитры будет достаточно для базовых нужд тех дам, которые не склонны экспериментировать с цветами, отдавая предпочтение классическим тонам.

Доступность

Одним из самых простых и удобных источников для покупки косметики Lamel в Украине есть магазин Eva.ua. На витринах представлены тестеры товаров, а при необходимости консультанты могут помочь выбрать именно то, что вам нужно. Для тех, кто предпочитает онлайн-покупки, «Ева» предлагает удобную форму покупок через сайт с доставкой товара в любой уголок страны.

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