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Федор Добронравов и Олеся Железняк: в сети показали редкое фото актеров времён начала “Сватов”

Федор Добронравов и Олеся Железняк: в сети показали редкое фото актеров времён начала “Сватов”

Не удивительно, что главных героев тут же настигла колоссальная слава. В этой статье вспоминаем двоих из них — главного персонажа всех сезонов Ивана Будько и персонажа, который сначала в роли второстепенного героя появился в третьем сезоне, а потом переместился на роль центрального — Ларису Буханкину. В жизни их зовут Федор Добронравов и Олеся Железняк.

https://www.instagram.com/p/CKyq-q-lgOS/?igshid=1qnhcibyzofqy 

Федор Добронравов

Федор Добронравов и Олеся Железняк: в сети показали редкое фото актеров времён начала “Сватов” Известный артист Федор Добронравов и его судьба в сериале "Сваты" - будет ли герой в последнем сезоне?

Красочный персонаж, который навсегда стал центральным символом "Сватов". Его поверхностный и остроумный юмор, заразительный смех и поразительная логика — это козырные фишки, которым хотел подражать каждый, кто смотрел этот сериал.

К слову, появились слухи, что из финального седьмого сезона "Сватов" Добронравов уходит. Правда это или нет — неизвестно. Однако публику это очень огорчила, ведь Федор — центральный персонаж всего сериала.

Олеся Железняк

Федор Добронравов и Олеся Железняк: в сети показали редкое фото актеров времён начала “Сватов”

Всенародную славу Олеся Железняк обрела после комедийного сериала "Сваты", который и сейчас, во время эпидемии Ковид-19, бьет рекорды по просмотрам.

"Секрет "Святов" — в доброй атмосфере и хорошем юморе. Все ситуации жизненные, узнаваемые. Каждая семья находит в "Сватах" что-то свое. Если одним словом, фильм нефальшивый", — как-то рассказала актриса Олеся Железняк в одном из своих интервью.

К слову, из-за нее однажды отложили съемки финального сезона из-за того, что она сообщила о беременности в их разгар. На целый год процесс съемок пришлось свернуть.

Источник: 1 Минута

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