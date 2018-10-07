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Фельдман Экопарк принес извинения за автомобильные пробки на окружной дороге из-за Бала хризантем

Фельдман Экопарк принес извинения за автомобильные пробки на окружной дороге из-за Бала хризантем

Администрация Фельдман Экопарк принесла извинения за транспортный коллапс, вызванный приездом большого количества гостей на открытие ежегодного Бала хризантем и в последующие дни его проведения.

Об этом сообщает пресс-служба Социально-гуманитарного мультикомплекса.

Как сообщалось, 6 октября в Фельдман Экопарке открылся Бал хризантем.

По данным счетчиков посетителей Экопарка, только 6 октября в течение дня около 100 000 человек приехали увидеть праздник – как из Харькова, так и из районов области и соседних регионов.

Как отметили в пресс-службе Экопарка, многие из них прибыли на своем личном автотранспорте, и из-за значительно возросшей нагрузки на харьковскую окружную дорогу на единственной транспортной артерии, по которой можно добраться в Фельдман Экопарк, образовалась сильная пробка.

Харьковчане в соцсетях стали предупреждать о заторе на данном участке, публикуя соответствующие фото с места событий.

«Мы уже несколько раз обращались в органы власти и соответствующие инстанции за содействием – писали письма, предлагали варианты решения. На данном этапе удалось добиться ремонта прилегающего к Фельдман Экопарк участка  дороги и установки светофора, чтобы сделать более безопасным для пассажиров и водителей выезд-въезд на территорию Социально-гуманитарного мультикомплекса.  Мы надеемся и на дальнейшее содействие в решении проблем с пробками на окружной дороге в дни массовых праздников и по выходным дням», - говорится в заявлении администрации мультикомплекса.

Как отметили в пресс-службе, с момента открытия Фельдман Экопарк посетили более 7 млн человек со всего мира.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: экопарк

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