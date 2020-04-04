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Фестиваль «Create Kharkiv» переноситься на червень

Фестиваль «Create Kharkiv» переноситься на червень

Фестиваль планується провести орієнтовно 6-7 червня, замість середини квітня, як було заплановано. Строки переносяться через карантин.

За інформацією від Харківського управлінні інноваційного розвитку та іміджевих проектів,ці дати також не остаточні. Організатори розглядають можливість проведення заходу в режимі онлайн.

«Create Kharkiv» є розширеною версія вже відомого харків’янам проєкту «Kharkiv Fashion». У межах фестивалю заплановані конкурс креативних проєктів, виставки скульпторів, художників, дизайнерів середовища і модельєрів, графічного дизайну, книжкова виставка, а також лекції та майстер-класи у сфері креативних індустрій, модні покази українських дизайнерів та виробників одягу.

Як повідомлялося, фестиваль «Книжковий Арсенал» також переносять на серпень .

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Березка

Новости портала «Весь Харьков»

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