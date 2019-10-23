Фестиваль гигантских китайских фонарей смогут бесплатно посетить дети социально незащищенных категорий

В этот четверг, 24 октября, харьковский Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей приглашает в гости всех детей из социально незащищенных категорий (дети-инвалиды, оставшиеся без попечения родителей, сироты и дети из многодетных семей). Специально для таких деток будет сделан бесплатный вход.

Маленькие гости смогут увидеть более 30 сказочных световых инсталляций, среди которых: сады панд, оленей и райских птиц, красочные фигуры розовых фламинго и восточных слонов, аллея влюбленных и конечно 40-метровый огнедышащий дракон, который уже стал любимцем публики.

«Мы привозим этот международный фестиваль уже в третий город Украины и видим к нему большой интерес, особенно среди деток. Поэтому мы решили дать возможность тем, кто по разным причинам не может его посетить, прийти к нам бесплатно. Надеемся, что сказочные композиции из тысячи разноцветных фонариков принесут много радости и положительных эмоций детям, которые требуют особого внимания и заботы», - говорит Денис Погорелко, руководитель компании Grand Event.

Организаторы также обещают в этот день яркую развлекательную программу.

Отметим также, что наша страна стала первой в Восточной Европе, где проходит такой необычный праздник огней и света. До этого выставка побывала в 40 странах мира.

Фестиваль продлится до 3 ноября. Кроме световых инсталляций гостей фестиваля ждет захватывающая шоу-программа, выступления украинских и китайских артистов, фаер-шоу.

Входной билет на фестиваль обойдется для взрослых 150 гривен, детский от 7 до 16 лет - 100 грн, для детей до 6 лет - бесплатно.

Где: Летопарк, ул.Сумская,81 (парк Горького)

Время работы: 18.00- 23.00

Новости портала «Весь Харьков»