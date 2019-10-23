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Фестиваль гигантских китайских фонарей смогут бесплатно посетить дети социально незащищенных категорий

В этот четверг, 24 октября, харьковский Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей приглашает в гости всех детей из социально незащищенных категорий (дети-инвалиды, оставшиеся без попечения родителей, сироты и дети из многодетных семей). Специально для таких деток будет сделан бесплатный вход.

Фестиваль гигантских китайских фонарей смогут бесплатно посетить дети социально незащищенных категорий

Маленькие гости смогут увидеть более 30 сказочных световых инсталляций, среди которых: сады панд, оленей и райских птиц, красочные фигуры розовых фламинго и восточных слонов, аллея влюбленных и конечно 40-метровый огнедышащий дракон, который уже стал любимцем публики.   

«Мы привозим этот международный фестиваль уже в третий город Украины и видим к нему большой интерес, особенно среди деток. Поэтому мы решили дать возможность тем, кто по разным причинам не может его посетить, прийти к нам бесплатно. Надеемся, что сказочные композиции из тысячи разноцветных фонариков принесут много радости и положительных эмоций детям, которые требуют особого внимания и заботы», - говорит Денис Погорелко, руководитель компании Grand Event.

Организаторы также обещают в этот день яркую развлекательную программу.

Отметим также, что наша страна стала первой в Восточной Европе, где проходит такой необычный праздник огней и света. До этого выставка побывала в 40 странах мира.

Фестиваль гигантских китайских фонарей смогут бесплатно посетить дети социально незащищенных категорий

Фестиваль продлится до 3 ноября. Кроме световых инсталляций гостей фестиваля ждет захватывающая шоу-программа, выступления украинских и китайских артистов, фаер-шоу.

Входной билет на фестиваль обойдется для взрослых 150 гривен, детский от 7 до 16 лет - 100 грн, для детей до 6 лет - бесплатно.

Где: Летопарк, ул.Сумская,81 (парк Горького)
Время работы: 18.00- 23.00

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