Фиктивная любовь Дана Балана и Тины Кароль: продюсер Владимир Завадюк выдал конкретные факты

Львиная доля их любви с Даном Баланом припала именно на "Голос страны". Как в кадре, так и за кадром зрители смотрели на то, как между артистами разворачивались сцены ухаживаний, заигрываний и даже ревности. А вишенкой на торте стало знакомство Кароль со своей, очевидно, будущей свекровью — мамой Дана Балана Людмилой. Однако недавно вся эта ванильная сказка закончилась, и достаточно неожиданно — продюсер проектов телеканала 1+1 Владимир Завадюк признался, что вся эта любовь была фиктивно созданной лишь для того, чтобы поднять рейтинги. Как это удалось воплотить? Что об этом думают фанаты? И как оправдываются сами Тина и Дан? Подробнее об этом - в видео и статье ниже.

11 мая в Киеве провели ворк-шоп "Ночь новых идей", одним из спикеров на котором выступил продюсер шоу "Голос страны" Владимир Завадюк

Среди его бурного и занимательного спича поклонники обратили внимание лишь на одну новость, которая побудила в сети настоящий резонанс — он открыто признался, что любовь Балана и Кароль была сценической выдумкой.

"Огромное количество людей посмотрели девятый и десятый сезон благодаря этой истории", - говорил Завадюк.

При этом наглядно хвастаясь, как возросли рейтинги проекта.

Тина Кароль и Владимир Завадюк

"Отчасти, 9 и 10 сезон, несмотря на то, что там были крутые участники, и крутые голоса, выиграл благодаря этой эмоции, да", - добавил Владимир Завадюк.

Данная тема вызвала огромный резонанс в сети, поэтому уже на следующий день Завадюк поспешил оправдаться, осознавая, что взболтнул лишнего. На своей Инстаграм-странице он сделал пост-объяснение, в котором указал:

"Судя по всему, слова для моего выступления были выбраны не слишком удачно, что повлекло изрядное количество ложных интерпретаций. Прежде всего, я выразил свое личное мнение и видение как продюсера. В наших шоу важное - душа и наличие "химии" между тренерами. Я стал свидетелем романтической истории, которая разворачивалась на моих глазах во время съемок шоу. Со своей стороны хочу извиниться перед Тиной и Даном, и их сторонниками, которых могла оскорбить".

Источник: 1 Минута