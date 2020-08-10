Филипп Киркоров: что известно о матери детей певца

Как известно, Филипп Киркоров был женат только один раз. Однако брак с Аллой Пугачевой так и остался бездетным. Хотя Киркоров всегда хотел иметь большую семью. Спустя несколько лет после развода с Пугачевой Киркоров решил этот вопрос, прибегнув к суррогатному материнству. Но вопрос о том, кто же является биологической матерью дочери и сына певца, многим не дает покоя до сих пор.

О том, что он впервые стал отцом, Филипп Киркоров объявил на вручении музыкальной премии «Золотой граммофон» в ноябре 2011 года. Певец назвал новорожденную дочь Аллой-Викторией. Первое имя Киркоров дал девочке в честь своей бывшей супруги Аллы Пугачевой, а второе – в честь своей матери. Об этом Филипп Бедросович поведал журналистам несколько позже. Вокалист также заявил, что не скрывает тот факт, что девочка появилась на свет благодаря суррогатной матери. Тогда российское законодательство еще не предполагало появление детей подобным методом, поэтому Киркоров воспользовался услугами женщины, проживавшей в США. Там же родилась и Алла-Виктория.

Спустя несколько месяцев после этого радостного события Филипп Киркоров отправился на гастроли в родную Болгарию. Во время концерта в столице страны Киркоров поделился новостью: в июне 2012 года суррогатная мать подарила ему второго ребенка. На этот раз у певца родился сын. Киркоров тоже дал мальчику двойное имя — Мартин-Кристин. Мартин-Кристин также появился на свет в Соединенных Штатах. Но поклонников певца интересовало не столько место рождения детей, сколько их биологическая мать. Однако Филипп Киркоров на эту тему предпочитал не распространяться.

Кто такая Наталья Ефремова?

В течение нескольких лет Филипп Киркоров утверждал, что у его детей нет матери. Ведь и дочь, и сына певца выносила и родила специально нанятая для этого женщина. И не более того. И только в 2016 году журналистам удалось-таки узнать о том, что материнская ласка Алле-Виктории и Мартину-Кристину все-таки знакома. Это удалось выяснить благодаря детским рисункам, случайно оставленным на столе во время одного интервью в доме артиста. На листе были изображены оба родителя. В образе мамы на картине была запечатлена давняя подруга Филиппа Киркорова некая Наталья Ефремова.

Несмотря на то, что Наталья Ефремова не является публичным человеком, в ее биографии нет ничего секретного. Ефремова родилась в украинском городе Львове. Так как отец Натальи был военнослужащим, семье приходилось часто переезжать с места на место. Так Ефремова оказалась в Москве. В столице девушка выучилась на военного переводчика и некоторое время работала по специальности. А потом Наталья устроилась продавцом в магазин одежды, где впоследствии «дослужилась» до заместителя директора, а потом стала и совладелицей бизнеса. Именно в своем бутике она и познакомилась с Филиппом Киркоровым.

К тому моменту Наталья Ефремова уже успела побывать замужем и вырастить сына. Поэтому женщине ничто не мешало стать близкой подругой известного певца. Дружба между Ефремовой и Киркоровым оказалась настолько крепкой, что Наталья даже оставила прибыльный бизнес для того, чтобы полностью посвятить себя воспитанию детей Филиппа Киркорова. Именно потому, что Наталья Ефремова проживает в доме певца и занимается воспитанием Анны-Виктории и Мартина-Кристина, ее и считают их настоящей матерью.

Источник: news-fancy.com/

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