Финалистка “Танцев со звёздами” Юлия Санина похвасталась татуировкой в честь Тины Кароль

Юлия Санина показала татуировку с Тиной Кароль в интересном месте: муж не увидит

В своем немаленьком Инстаграм-блоге она похвасталась татуировкой в честь другой певицы — Тины Кароль. Именно с Тиной Юлия в 2020 году представила песню, ставшую хитом — "Я вільна".

Юлия Санина показала татуировку с Тиной Кароль в интересном месте: муж не увидит

Девушка сфотографировала себя и свое запястье. Но по фото непонятно — настоящая ли это тату, или переводка, которая смоется через пару дней.

Напомним, недавно в семье Юлии случилось трогательное пополнение. Новостью Санина взбудоражила публику и свою семью прямо в канун Нового года.

Юлия санина с мужем и сыном

Ни для кого не секрет, что рок-певица и финалистка "Танцев со звездами" Юлия Санина просто обожает свою семью, не скрывает любви к своему мужу и сыну и засыпает сеть их совместными снимками.

Поклонники обожают, когда певица делится подобными фото, во многом, благодаря им, они давно назвали Юлия с мужем самой милой парой украинского шоу-бизнеса.

А теперь Юлия порадовала поклонников радостной новостью: в семье знаменитостей появилась еще одна женская особа - плюс один в Юлину "команду". Правда, пока что это собачка.

Ее подарили сыну на Новый год. Вместе с публикой Юлия пыталась придумать кличку для своего нового питомца.

Юлия Санина прилетела из отдыха в пустыне и сразу взялась за работу

Также в канун новогодних праздников певица поехала вместе с семьей отдыхать за границу, но вернулась еще до Рождества. С поездки она делилась теплыми фото себя и своей семьи.

Источник: 1 Минута