Финогеев день: что категорически запрещено делать, главные приметы 29 июля
По православному календарю в этот день чтят память мученика Афиногена и его учеников.
29 июля (16 июля по старому стилю) православная церковь чтит память святого Афиногена Севастийского и десяти его учеников.
По приданию, правитель Севастии Филомарх устроил большое празднество в честь языческих богов и приказал жителям города принести жертву идолам. Многие отказались потому, что они проповедовали христианство. Правитель выяснил, что христианство распространилось на его землях благодаря старцу Афиногену и 10 его ученикам, он отдал приказ немедленно их казнить.
Смерть мученика наступила приблизительно в 311 году, Афиноген самолично возложил свою голову на плаху и был казнен.
В этот день жнецы искали колос с самым большим количеством зерен, нашедшему, согласно примете, обязательно улыбнется удача.
В народе считается, что с этого дня летняя жара идет по убывающей. Праздник имел огромное значение для крестьян, так как на Финогея приходилось начало жатвы.
Запреты 29 июля:
Категорически нельзя ругаться и сквернословить, поскольку считается, что подобная негативная энергия вернется вам в будущем в гораздо большем размере.
Не стоит в этот день подметать и мыть пол. Таким образом вы убираете из своей жизни здоровье и удачу.
Не стоит убираться в доме, иначе могут начаться проблемы со здоровьем. В то же время нельзя лениться. Необходимо найти золотую середину и провести этот день строго на ней.
Лучше воздержаться от приема пищи животного происхождения.
В такой день принято избегать посещения лесов. Также рядом с лесами не разрешается шуметь, кричать, петь песни.
Просить повышения зарплаты или должности не надо: 29 июля считается неблагоприятным для этого днем.
Что можно делась 29 июля:
Можно сходить в гости или встретиться с хорошими друзьями. Это привлечет удачу.
Среда подходит для домашних хлопот, которые не требуют больших усилий.
Лучше в этот день быть в хорошем настроении.
Можно посвятить время уходу за собой.
Приметы 29 июля:
Если в этот день пошел дождь — жди хорошего урожая и сбереги сено от непогоды.
Если мышь начала есть посевы, значит бывать долгой и холодной зиме.
Встретил на Финогеев день туман — урожай грибов будет обильным.
Тот, кто найдет спорынью, будет жить в богатстве и благополучии.
Если на закате в небе желтые облака – к дождю, который начнется утром.
Ботва у моркови поникла – к дождливой погоде.
Утренняя роса держится на траве до обеда – к жаре.
Источник: Новости Ю