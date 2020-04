Фільми 2020 року, які не можна пропустити

Новий 2020 рік традиційно почався з гучних кінопремій, де незалежні експерти визначили найкращі продукти кіногалузі і таким чином підвели підсумки 2019 року. А що ж очікувати у 2020 році та які прем'єри перенесли через пандемію коронавірусу – читайте у нашому матеріалі.

З огляду на попередній рік, можна зробити підсумок, що кіновиробники сьогодні орієнтуються на картини з елементами фантастики, автобіографічні фільми та якісні анімаційні стрічки. Це дає свій позитивний відбиток і на касові збори кіностудій, а також і на престижність компаній. До слова, беззаперечним кіногігантом сьогодення залишається кіностудія Disney.

Наразі всі кінотеатри України закриті на карантин. Відтак гучні прем'єри 2020 року перенесли на невизначений термін. Які кінострічки довелось скасувати через пандемію коронавірусу, а які встигли вийти на великий екран – дізнавайтесь у матеріалі.

Список фільмів 2020 року:

Погані хлопці назавжди

Прем'єра фільму в Україні: 23 січня

Режисер: Аділь Ель Арбі, Білал Фалла

Оригінальна назва: Bad Boys for Life

Третій за рахунком фільм (після стрічок у 1995 та 2003) продовжує історію відомих копів-напарників Маркуса Бернетта та Майка Лоурі. Якщо перший досягнув професійних висот, то інший аж ніяк не поспішає з кар'єрним зростанням. І поки Майк переживає кризу середнього віку, бос румунської мафії знайшов друзів і прагне помститись їм за шкоду, яку ті колись йому нанесли. Друзі акумулюють свої сили, щоб не стати жертвами відомого гангстера.

Погані хлопці назавжди: дивитись трейлер фільму онлайн

Кролик Джоджо

Прем'єра фільму в Україні: 23 січня

Режисер: Тайка Вайтіті

Оригінальна назва: Jojo Rabbit

Фільм-номінант на премію Оскар-2020 у категорії "Найкращий фільм" розповідає про події, що відбуваються у Німеччині наприкінці Другої світової війни. 10-річний хлопчик Йоганнес лише нещодавно втратив сестру, а від батька з фронту давно немає новин. Хлопчик вирішує піти у військовий тренувальний табір, щоб стати таким же нацистом, як усе його оточення. Разом з цим він вигадує собі уявного друга – Адольфа Гітлера, але він постає в абсолютно несподіваному амплуа і має мало схожого зі справжнім ідеологом націонал-соціалізму. Але справжньою несподіванкою для Йоганнеса і його друга стає переховування матір'ю у будинку маленької єврейки, яка перевертає увесь світ 10-річного хлопця.

Кролик Джоджо: дивитись трейлер фільму онлайн

1917

Прем'єра фільму в Україні: 30 січня

Режисер: Сем Мендес

Оригінальна назва: 1917

Військовий драматичний фільм про двох британських солдатів Першої світової війни став номінантом Оскара-2020 і згідно з букмекерськими прогнозами мав найбільше шансів отримати нагороду в категорії "Найкращий фільм". Втім, перемогу отримали "Паразити" Пона Джун Хо. Згідно із сюжетом, хлопці Шофілд та Блейк отримали неабияк важке завдання – перетнути ворожу територію, щоб передати команді союзників важливе повідомлення. Якщо вони цього не зроблять – майбутній наступ забере надто багато життів солдат.

1917: дивитись трейлер фільму онлайн

Маленькі жінки

Прем'єра фільму в Україні: 30 січня

Режисер: Грета Гервіг

Оригінальна назва: Little Women

Ще один фільм-номінант на цьогорічний Оскар став адаптацією однойменного бестселера письменниці Луїзи Мей Олкотт, який у 1868 та 1869 роках вийшов у двох томах. У кінокартині йдеться про чотирьох сестер Марч у часи Громадянської війни в США: Джо мріє бути письменницею, Емі хоче стати художницею і переїхати до Риму, Мег прагне себе реалізувати в акторській справі, а Бет віртуозно грає на піаніно. Незважаючи на ці всі таланти, дівчатам рекомендують виконати єдину важливу місію у житі – одружитись, але це сестер неабияк дратує. Поки вони з матір'ю очікують на повернення батька з війни, їм прийдеться зробити найважливіше рішення у житті.

Маленькі жінки: дивитись трейлер фільму онлайн

Джентльмени

Прем'єра фільму в Україні: 30 січня

Режисер: Гай Річі

Оригінальна назва: The Gentlemen

Хитрий і талановитий випускник Оксфордського університету Міккі Пірсон переїжджає з Великої Британії у США і починає там свій кримінальний бізнес. У старовинному маєтку він вирощує марихуанну та зав'язує сумнівні знайомства з бандами. Але одного разу знайомиться з красунею, з якою хоче пов'язати своє життя, відтак Міккі планує відійти від усіх справ, однак залишитись при грошах та нікому не нашкодити. Але такі правила не діють у нелегальному бізнесі, відтак банди відкривають на нього справжнє полювання.

Джентльмени: дивитись трейлер фільму онлайн

Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)

Прем'єра фільму в Україні: 6 лютого

Режисер: Кеті Янь

Оригінальна назва: Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Думаємо, всі пам'ятають запальну героїню коміксів DC Харлі Квінн. Цього разу вона постане у фільмі з іншими трьома супергероїнями – Чорною канаркою, Мисливицею і Рене Монтойя. Дівчата об'єднуються в одну команду, щоб врятувати дівчинку Кассандру Кейн від злого кримінального боса – Чорної Маски, якого насправді звати Роман Сайоніс.

Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін): дивитись трейлер фільму онлайн

Чудовий день у нашому районі

Прем'єра фільму в Україні: 6 лютого

Режисер: Маріель Геллер

Оригінальна назва: A Beautiful Day in the Neighborhood

Неймовірно теплий та позитивний фільм розповідає про спроби журналіста Ллойда Фогеля "розкусити" екранного телеведучого Фреда Роджерса. Саме він виростив ціле покоління дітей на власних півгодинних серіалах для дітей. Журналіст на завдання редакторів видання Esquire хоче знайти невідповідності між образом Фреда та його реальним персонажем, оскільки й сам є не надто життєрадісною людиною. Однак під час тіснішого знайомства з ведучим все краще пізнає добродія з екранів телевізорів та піддається його "чарам". Додамо, що фільм створено на реальних подіях.

Чудовий день у нашому районі: дивитись трейлер фільму онлайн

Портрет дівчини у вогні

Прем'єра фільму в Україні: 6 лютого

Режисер: Селін Сьямма

Оригінальна назва: Portrait de la jeune fille en feu

Доволі напружений та інтригуючий фільм розповідає про симпатію двох жінок у французькому регіоні Бретань у XVIII столітті. Одна молода художниця отримує замовлення на весільний портрет дівчини. Впродовж деякого часу дівчина вивчає свою модель, а ночами малює її потрет. Згодом робота відходить на задній план, а несподівані почуття – на передній. З кожним днем героїні все зближуються і що далі чекає на них – дивіться у кінострічці.

Портрет дівчини у вогні: дивитись трейлер фільму онлайн

Сенсація

Прем'єра фільму в Україні: 13 лютого

Режисер: Джей Роуч

Оригінальна назва: Bombshell

Фільм на основі реальних подій розповідає про історію, що торкнулась секс-скандалу в Голлівуді. Якщо серіал "Ранкове шоу" з Еністон та Візерспун розповідало про наслідки домагань одного з телеведучих ранкової програми телеканалу UBA, то тут вже йдеться про голову знаменитого каналу Fox News Роджера Ейлса. Три журналістки, які працювали у нього на каналі, заявили про сексуальні домагання з його сторони та сильно похитнули його авторитет. Зйомки стрічки почались через 1,5 роки після смерті Ейлса, а головні ролі виконали знамениті Марго Роббі, Ніколь Кідман та Шарліз Терон. Останню у серіалі змінили до невпізнання, а головна гримерка проєкту отримала цьогорічний Оскар за "Найкращий грим".

Сенсація: дивитись трейлер фільму онлайн

Поклик пращурів

Прем'єра фільму в Україні: 20 лютого

Режисер: Кріс Сандерс

Оригінальна назва: Call of the Wild

Зворушлива кінострічка про собаку на кличку Бак з Аляски точно сподобається поціновувачам таких фільмів, як "Того", "Білий полон" та інші. Спочатку пес жив на ранчо в Каліфорнії, але потім його викрадають та продають на Юкон, Канада. Такі собаки там особливо цінувались, адже вони витримують морози та можуть тягнути за собою санчата. Там Бак поступово дичавіє і починає жити з золотошукачем Джоном Торнтоном у часи золотої лихоманки. Фільм став дев'ятою екранізацією за мотивами роману Джека Лондона з однойменною назвою.

Поклик пращурів: дивитись трейлер фільму онлайн

Емма

Прем'єра фільму в Україні: 5 березня

Режисер: Отем Де Вайлд

Оригінальна назва: Emma

Останнім часом стає все модніше знімати екранізації на основі відомих творів. Цього разу – це однойменний роман Джейн Остін, який вперше вийшов у світ у 1815 році і відтоді став прикладом натхнення для багатьох постановок та кінокартин. У новому фільмі розповідається, яка розумна та красива дівчина Емма живе у невеликому містечку, де головним заняттям вважає сватання незаміжніх дівчат з хлопцями. Сама ж вона переконана, що їй шлюб не потрібний, хоча з часом усвідомлює, що коханням всього її життя є людина, яку вона ніколи раніше не розглядала всерйоз.

Емма: дивитись трейлер фільму онлайн

Пригоди Піноккіо – прем'єра перенесена

Запланована прем'єра фільму в Україні: 12 березня

Режисер: Маттео Гарроне

Оригінальна назва: Pinocchio

Всесвітньо відома казка Карло Коллоді зачарує навіть тих, хто не віддає перевагу анімаційним кінострічкам. Знаменита історія про неслухняного хлопчика Піноккіо, який витесаний з дерева батьком-теслярем, показує не лише етап становлення хлопчика від такого собі розбишаки до люблячого сина, а й повертає у солодке дитинство усіх глядачів фільму. Він хоче стати справжнім хлопчиком – бути не з дерева та без довгого носа, який стає щораз більшим тільки-но він бреше.

Пригоди Піноккіо: дивитись трейлер фільму онлайн

Мулан – прем'єра перенесена

Запланована прем'єра фільму в Україні: 26 березня

Режисер: Нікі Каро

Оригінальна назва: Mulan

Ще одна історія на основі відомої китайської легенди про дівчину, яка пішла служити в Армію Імператора для захисту своєї країни від Північних загарбників. Фа Мулан була найстаршою донькою одного почесного воїна, який повинен був піти виконувати військовий обов'язок. Але через стан його здоров'я Мулан вирішує замінити батька. Вона повністю "перетворюється" у хлопця та стає справжнім воїном.

Мулан: дивитись трейлер фільму онлайн

007: Не час помирати – прем'єра перенесена на грудень

Запланована прем'єра фільму в Україні: 9 квітня

Режисер: Кері Фукунага

Оригінальна назва: No Time to Die

25-й за рахунком фільм про легендарного агента 007 знову вийде на кіноекрани з Деніелом Крейгом в головній ролі. Щоправда, це буде його остання роль в складі "бондіани", втім історія обіцяє бути не менш захопливою. Цього разу події розгортаються на Ямайці, де Бонд хоче відпочити від шаленого ритму життя. Але спокій агента порушує Фелікс Лейтер із ЦРУ, який просить допомогти Джеймса у пошуку зниклого науковця. Причетним до цієї справи стає небезпечний злочинець, який озброєний новою технологією.

007: Не час помирати: дивитись трейлер фільму онлайн

Чорна Вдова – прем'єра перенесена

Запланована прем'єра фільму в Україні: 30 квітня

Режисер: Кейт Шортланд

Оригінальна назва: Black Widow

Ось і дочекалась знаменита Скарлетт Йоганссон свого сольного фільму у Всесвіті Marvel. Наташа, або як ще її називають – Чорна Вдова, є відомою шпигункою та супергероїнею. Події фільму відбуваються після подій у "Першому меснику: Протистояння", де вона під тягарем важких спогадів з минулого вирушає в "Червону кімнату" – місце колишніх тренувань. Наташа відправилась туди, щоб зруйнувати систему появи таких же вбивць, як і вона. Це буде дев'ятий фільм Йоганссон, де вона вперше постане центральним персонажем.

Чорна Вдова: дивитись трейлер фільму онлайн

Поза грою

Прем'єра фільму в Україні: 7 травня

Режисер: Гевін О'Коннор

Оригінальна назва: The Way Back

Колишній успішний баскетболіст та зірка школи Джек Каннінгем не отримав того майбутнього, яке йому всі невпинно пророкували. Натомість він підсів на чарку, погубив стосунки з дружиною та повністю закрився у собі. Але раптом його кличуть стати тренером баскетбольної команди у рідній школі. Після довгих роздумів він повертається "до життя" та завдяки команді, яка почала показувати чудові результати в турнірах, він отримує шанс заново почати своє життя. Що цікаво, історія перегукується з життям актора Бена Аффлека, який зіграв головну роль у фільмі. Він також довгий час боровся з алкоголізмом, через це розлучився з дружиною, втім взяв себе у руки, пройшов лікування та знову повернувся у Голлівуд.

Поза грою: дивитись трейлер фільму онлайн

Жінка у вікні – прем'єра перенесена

Запланована прем'єра фільму в Україні: 14 травня

Режисер: Джо Райт

Оригінальна назва: The Woman in the Window

Дитячий психолог Анна Фокс через власний страх відкритого простору майже не виходить на вулиці Нью-Йорка. Через це вона самотня, тому "топить" свою тугу в алкоголі, і її єдина "розвага" в стінах будинку – це спостерігання за життям її сусідів у вікнах. Одного разу вона стає свідком жахливого злочину у сім'ї Расселів, але поліція не до кінця вірить жінці через її фобію та зловживання ліками. Інтригуюча історія стала екранізацією однойменного роману Дена Мелорі (А.Дж.Фінн), адаптація якого отримала "Пулітцерівську премію".

Жінка у вікні: дивитись трейлер фільму онлайн

Форсаж 9: Нестримна сага – прем'єра перенесена

Прем'єра фільму в Україні: 21 травня

Режисер: Джастін Лін

Оригінальна назва: Fast & Furious 9

Знаменита франшиза знову повертається на кіноекрани! Цього разу відомий гонщик Домінік Торетто вирішив відійти від справ та провести час з родиною, однак нові проблеми вже почали наступати йому на п'яти. Найманий вбивця Джейкоб хоче поквитатись з Домініком, тому гонщик та його друзі знову возз'єднуються проти ворога. "Форсаж 9" стане 12-м за рахунком фільмом з медіафраншизи.

Форсаж 9: Нестримна сага: дивитись трейлер фільму онлайн

Диво-жінка 1984 – прем'єра перенесена

Запланована прем'єра фільму в Україні: 4 червня

Режисер: Петті Дженкінс

Оригінальна назва: Wonder Woman 1984

Перша частина "Диво-жінки" 2017 року студії DC Comics особливо полюбилась глядачам через феміністичні ідеї у фільмі та кіноактрису Галь Гадот. Нова стрічка стала сиквелом, відтак у продовженні фільму ми побачимо, як Діана Принц, тобто Диво-жінка, відправиться у 1980-ті в Радянський Союз, де зіткнеться з двома ворогами: Максвеллом Лордом і Гепардою. Але окрім важких битв, у минулому її чекає зустріч з коханим Стівом Тревором.

Диво-жінка 1984: дивитись трейлер фільму онлайн

Персонаж – прем'єра перенесена

Прем'єра фільму в Україні: 2 липня

Режисер: Шон Леві

Оригінальна назва: Free Guy

Головний герой Гай має прибуткову та успішну роботу касиром в банку, поки його не грабують за один день 17 разів. Чоловік починає розуміти, що таких співпадінь не буває, тому йому приходить думка, що вся "реальність" навколо – це кимось спланова гра. Як виявилось, він є другорядним персонажем великої відеогри, де основні гравці можуть робити все, що захочуть. І нехай йому зручно в цьому світі, Гай розуміє, що йому потрібно вибиратися з цієї гри.

Персонаж: дивитись трейлер фільму онлайн

Тенет

Прем'єра фільму в Україні: 16 липня

Режисер: Крістофер Нолан

Оригінальна назва: Tenet

Нове творіння творця фільмів "Інтерстеллар", трилогії "Бетмена", "Дюнкерка" та інших наразі засекречене, адже про сюжет стрічки знає лише знімальна команда фільму. Увесь виробничий процес перебуває під суворою забороною розголошувати ЗМІ чи прихильникам будь-яку інформацію. У деяких джерелах стверджують, що це буде шпигунський епос, що охоплює кілька країн, з елементами подорожей у часі. Відомо, що головну роль отримав Роберт Паттінсон, а зйомки фільму відбувались у декількох країнах світу, зокрема в Індії, де дозвіл на зйомки отримати майже неможливо.

Тенет: дивитись трейлер фільму онлайн

Кращий стрілець: Меверік

Прем'єра фільму в Україні: 16 липня

Режисер: Джозеф Косинські

Оригінальна назва: Top Gun: Maverick

Для всіх прихильників культової кінокартини "Найкращий стрілець" 1986 року – гарна новина! На екранах з'явиться продовження фільму з Томом Крузом у головній ролі. У сюжеті фільму постане капітан Піт "Меверік" Мітчел, який здійснює бойові вильоти і незважаючи на вправність у небі, він досі відмовляється від підвищення по службі.

Кращий стрілець: Меверік: дивитись трейлер фільму онлайн

Морбіус

Прем'єра фільму в Україні: 30 липня

Режисер: Даніель Еспіноса

Оригінальна назва: Morbius

Фантастичний бойовик-жахи студії Marvel розкаже окрему історію про лауреата Нобелівської премії з хімії – доктора Майкла Морбіуса. Фанати Всесвіту коміксів знають його ще й як загадкового вампіра Морбіуса. Головну роль отримав знаменитий Джаред Лето, який, судячи з перших кадрів з фільму, чудово перевтілився у роль. Герой виявляє у себе смертельну недугу та вирішує піти на експеримент, але наслідки від, начебто, цілющих ліків дають незворотній ефект.

Морбіус: дивитись трейлер фільму онлайн

Кінгс Мен

Прем'єра фільму в Україні: 17 вересня

Режисер: Метью Вон

Оригінальна назва: The King's Man

Нова кінострічка стала приквелом до фільмів "Кінгс Мен", випущених у 2014 та 2017 роках, та розповість про витоки знаменитої організації та який вони мали вплив на різні країни світу. Зокрема, у новому фільмі покажуть події на початку 20 століття, коли декілька тиранів намагаються звести людей у війні. Щоб зупинити цей вир подій, одна людина повинна боротися з часом, щоб зупинити їх.

Кінгс Мен: дивитись трейлер фільму онлайн

Годзілла проти Конга

Прем'єра фільму в Україні: 19 листопада

Режисер: Адам Вінгард

Оригінальна назва: Godzilla vs. Kong

Ми довгими роками спостерігали за паралельними історіями Годзілли та Конга, поки у 2020-му вони зрештою зійдуться в двобої на кіноекранах. Саме тоді вирішиться, хто по праву може вважати себе королем всіх монстрів. Два головних герої живуть у сучасній цивілізації, однак далеко від людей, але що може статись, якщо головна битва всіх віків може відбутись на території, заселеній людьми?

Годзілла проти Конга: дивитись трейлер фільму онлайн

Дюна

Прем'єра фільму в Україні: 17 грудня

Режисер: Дені Вільньов

Оригінальна назва: Dune

Нова екранізація однойменного твору американського письменника Френка Герберта 1965 року розповість про пустельну планету Арракіс. Саме там є психотропна речовина спайс, яка продовжує життя істотам та покращує розумові здібності. Ті, хто мають у своїх володіннях цю планету, вважають себе справжніми володарями Всесвіту. Але на Арракісі є багато велетенських піщаних червів, тому герцог Лето Атрейдес та його син Пол вирішують відправитись у пустельні простори, щоб знищити усіх шкідників.

Дюна: дивитись трейлер фільму онлайн

Источник: 24tv.ua/

