Фольга в посудомоечной машине делает столовые приборы чистыми

Женщина делится трюком с посудомоечной машиной из фольги, чтобы ваши столовые приборы оставались сверкающими

Каролина Маккаули, которая приобрела миллионы поклонников в социальных сетях своими домашними хитростями, дала совет, чтобы ваши столовые приборы выходили из посудомоечной машины, сияя каждый раз.

Всегда досадно, когда вы достаете вещи из посудомоечной машины и обнаруживаете, что остатки вчерашнего ужина все еще прилипают.

Несмотря на то, что вы оставили посуду в раковине на ночь, чтобы еда превратилась в цемент, потому что положить ее в посудомоечную машину было слишком сложно, все равно делать любую работу самому - это личное оскорбление.

Одним из самых серьезных нарушителей обычно являются столовые приборы, но теперь у Каролины Маккаули, которая набрала миллионы просмотров в социальных сетях, поделившись своими домашними хакерами, есть совет, чтобы это осталось в прошлом.

Каролина опубликовала в своем популярном аккаунте TikTok видео с подписью: "Этот хакер с посудомоечной машиной заставит ваше серебро сиять", и клип набрал 140 000 просмотров.

После мытья

Простой способ состоит в том, чтобы смять лист фольги в маленький шарик, положить в корзину для столовых приборов вместе с ножами, вилками и ложками и включить его как обычно.

Впечатляющие результаты показывают, что столовое серебро достаточно блестит для Букингемского дворца, и зрители не могут поверить, насколько легко было добиться таких же результатов.

Люди отчаянно пытались узнать науку, стоящую за этим трюком, поскольку можно было догадаться, что "может быть [фольга] должна летать, мыть вещи?"

Но это не так уж и волшебно, поскольку другие объяснили, что все сводится к реакции между фольгой и таблеткой для посудомоечной машины, которая повышает эффективность очистки. Кто знал?

Люди поблагодарили ее за то, что она поделилась советом, когда одна из них ответила на видео, сказав: "Вау. Придется попробовать это. Мне так надоело, что мое столовое серебро не выглядит чистым".

Другой пошутил: "Почему мой мозг думает, что нельзя класть алюминиевую фольгу внутрь приборов микроволновой печи".

Информация взята из "Миррор".

Источник: 1 Минута