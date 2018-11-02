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Forbes назвал лучший фильм ужасов 2018 года

Forbes назвал лучший фильм ужасов 2018 года

Фильм «Реинкарнация», ставший полнометражным дебютом режиссера Ари Астера, признан лучшим хоррором. В рейтинг, составленный изданием Forbes, вошли пять картин, которые показали на больших экранах в 2018 году.

Сюжет «Реинкарнации» развивается вокруг потерявшей мать художницы Энни Грэхем. Практически сразу после похорон с ее семьей начинает происходить необъяснимое.

Главные роли в фильме исполнили Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф и Милли Шапиро. По мнению критиков, работа Астера стала самой ожидаемой за минувшее лето.

На второй строке «страшного» списка Forbes оказалось «Тихое место» с Эмили Блант и Джоном Красински. Действие фантастического триллера переносит зрителя в мир постапокалипсиса, где Землю населяют питающиеся людьми монстры. Главными героями картины стали обыкновенные фермеры.

Замкнула тройку лидеров, комедия «Простите за беспокойство». История о темнокожем сотруднике кол-центра, изначально довольно смешная, вскоре превращается в жуткую.
В топ-5 включили также переснятый слэшер «Хэллоуин» Дэвида Гордона Грина и научно-фантастический фильм ужасов «Аннигиляция» Алекса Гарленда.

Источник: http://journalist.today

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Темы: кино, ужасы

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