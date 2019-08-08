Известный американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев в мире. Первое место в списке занял дуэт The Chainsmokers. Музыканты Эндрю Таггарта и Алекса Полла заработали в 2019 году 46 миллионов долларов.

На втором месте оказался продюсер Marshmello, доход которого составил 40 миллионов долларов. Издание отмечает, что за прошедший год его доходы выросли вдвое.

Лидер предыдущих лет, Келвин Харрис, оказался в этом году на третьем месте рейтинга. Он заработал в 2019 году 38,5 миллионов долларов.

Также в списке идут Стив Аоки (30 млн долл.), Diplo(25 млн долл.), Tiësto(24 млн долл.), Мартин Гаррикс (19 млн долл.), Дэвид Гетта (18 млн долл.), Zedd(17 млн долл.) и Армин Ван Бюрен (15 млн долл.).

Напомним, ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов в мире. Согласно данным издания, в ТОП-5 вошли самые популярные артисты Америки и Канады - Джей Зи, Dr. Dre, Дидди, Канье Уэст и Дрейк.

Источник: www.segodnya.ua

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