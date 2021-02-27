(Фото) Алла Пугачева в гостях у Юдашкина обратилась к Богу: судьба подарила ей настоящих друзей

Алла Пугачева ценит настоящих друзей. Она считает их подарком судьбы и благодарит за это Бога.

В непростом мире шоу-бизнеса не всегда бывают искренние друзья и поэтому настоящая дружба ценится и ее берегут.

Примадонна отмечает, что известный дизайнер и его супруга Марина - настоящие ее друзья и она любит этих людей.

Так недавно Аллой Пугачевой было размещено в социальной сети фотография, где она с Мариной Юдашкиной. Она была в гостях у своего закадычного друга модельера и дизайнера Валентина Юдашкина.

Недавно он признался, что у него диагностировали рак и он проходит терапию.

https://www.instagram.com/p/CLyWfgNMqK_/?igshid=u7tzp5q31iih[/embed]

Многие поклонники отреагировали на эту фотографию. Это и не удивительно. Ведь на самом деле на фото Алла Пугачева прекрасно выглядит в стильном наряде. А когда рядом еще настоящие друзья, то видно, что это ее радует и примадонна в прекрасном настроении.

Обязательно прочитайте посты в социальной сети, которые разместила Алла Пугачева и ее поклонники:

alla_orfey: "В гостях у Марины и Вали Юдашкиным. Настоящие друзья, это огромный подарок Судьбы. Спасибо Господи, за то что дал возможность найти «СВОИХ» и успокоиться."

ksunyalady1: "Прекрасная стрижка! Девочка"

dgdanbog: "Шикарна!"

asimus79: "Это такая редкость - настоящие друзья!!!! Красивые, счастливые. Дай бог!"

zoikuttubaeva: "Алла Борисовна круто выглядит."

artist.tatyana: "Я русский художник! Я учусь в академии Штиглица и живу в общежитии в Санкт-Петербурге. Не могли вы бы сделать репост, чтобы люди меня заметили, и я бы смогла заработать немного своим талантом, нарисовав пару портретов."

rozaorozahunova: "Красавица!"

dinara.cosmetology: "Вы просто шикарные женщины!!! Есть с кого брать пример!!!"

apaeva_larisa: "Очень приятно видеть хороших друзей рядом!!! Берегите нашу Аллу!"

Источник: 1 Минута