Фото «до» и «после»: Николай Басков преобразился во время карантина

Певец Николай Басков показал результаты своего похудения за время режима самоизоляции. Артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото до и после и удивил россиян.

Басков сопроводил выложенные снимки подписью «меня теперь тоже не узнают».

Поклонники певца порадовались его результатам работы над телом и восхитились силой воли.

«Вы пример того что из любой ситуации можно получить пользу. Мы вами очень гордимся», — писали одни. «Я заново влюбилась! Это вообще законно быть таким красивым???», — задавались вопросом женщины. Нашлись и такие, кто не поверил преображению артиста. «Вы еще плохо владеете фотошопом», — написала пользовательница под ником angelok_style.

Источник: golos.ua/

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