(Фото) Поклонники в восторге от эпатажного образа Ирины Билык: огромные кроссовки и красная шуба

Звезды эстрады неоднократно доказывали, что годы не являются помехой для их профессиональной деятельности. Это видно по многочисленным примерам.

Ирина Билык, которая является украинской талантливой певицей разместила в социальных сетях несколько фотографий где она выглядит ярко и эпатажно.

Этот стильный образ ей сильно идет. Сейчас Ирине Билык 50 лет. Если посмотреть на фотографии, которые певица разместила на своей страничке в Инстаграм, то видно, что она в черном платье с пайетками. Также на ней красная длинная шуба и черные огромные кроссовки на экстремально высокой подошве. Ее образ дополняет блестящая шапка и стильные очки.

Ирина Билык

Поклонникам Ирины Билык очень понравился ее новый образ. Они просто в восторге от этих новых фотографий звезды.

В социальной сети поклонники оставили свои посты, в которых комментируют ее наряд. Они отмечают, что он ей идет и в нем певица выгляди стильной.

Нужно напомнить, что талантливая певица в 2020 году отпраздновала сразу две значимые для нее даты. Ей исполнилось 50 лет и прошло 30 лет с момента начала ее творческой деятельности. В связи с этой датой она выпустила сборник лучших песен "50", также были выпущены документальные биографические фильмы "Без грима" и "Ирина Билык. 5:0".

Как сообщает Обозреватель, раньше в социальной сети были показаны фотографии как изменилась Ирина Билык за тридцать лет. На протяжении этих годов певица неоднократно обновляла свой имидж. Изменяя наряды и стиль, она остается популярна и востребована в шоу-бизнесе. Певица следит за собой и держит руку на пульсе моды.

Источник: 1 Минута