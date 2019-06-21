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Фотограф показал, как создают эффектные снимки для Instagram

Фотограф показал, как создают эффектные снимки для Instagram

Сегодня, когда интернет занимает большую часть нашей жизни, а многие из нас не представляют свой день без просматривания ленты Инстаграма, мы очень увлечены фотографиями. Правда не все снимки, которые мы видим в Сети являются настоящими. Многие люди обрабатывают свои фотографии, прибавляя там, где нужно и убирая то, что мешает. Из-за этого всё меньшее число людей верят снимкам в интернете, и мы не можем судить их за это. Однако мексиканский фотограф, известный под ником ØMAHI делает нечто изумительное. Он снимает своих моделей на невзрачном фоне, а потом превращает снимок в произведение искусства. Посмотрите на впечатляюще работы этого фотографа.

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Источник: internetua.com

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Темы: Instagram, фото

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