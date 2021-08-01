Фреймут рассказала о своей первой работе: была официанткой в отеле, где сейчас — почетная гостья

Это сейчас за один лишь визит Ольги на какое-то шоу ей платят баснословные деньги. А когда популярности и карьерного развития не было, девушка вынуждена была работать официанткой. Наверное, поэтому она и есть такая требовательная к качественным услугам — потому что она сама через это прошла, и знает как делать хорошо.

Сейчас главная ревизорша страны рассказала поклонникам о своей первой работе — оказалось, она работала во львовском отеле. Сейчас женщина приезжает в этот отель в качестве вип-гостя.

Ольга вспоминает:

"Мне 18. Сама себе написала характеристику на английском языке, прошла собеседование и устроилась в единственный тогда пятизвездочный отель Львова (Гранд-Отель, — прим. ред). Официанткой. Даже сейчас помню, как смущалась перед роскошью отеля, боялась подойти к гостям, таких красивых и недоступных".

Ольга Фреймут вспоминает, что спустя два десятка лет в этом отеле ее встречают вообще иначе. Теперь телеведущая живет в номере, который раньше убирала, и в который приносила завтрак. В этом же номере она получала свои первые чаевые.

"Выступаю с этикетом в величественной зале перед изысканными людьми. И я возвращаюсь к себе юной, испуганной девочки в форме официантки, и говорю: "Доверяй себе ... живи смело".

https://www.instagram.com/p/CR8TDP_IXkI/?utm_medium=copy_link

Отметим, Ольга Фреймут - украинская телеведущая, писательница, журналистка, актриса и модель. Ей 39 лет. Замужем. Трое детей.

Источник: 1 Минута