Фрикадельки по-шведски и сырная паста с брокколи и ветчиной: проще рецептов вы не найдете для ужина в будние дни
Самый простой рецепт фрикаделек, который вы когда-либо могли найти, со сливочным укропом и горчичным соусом - быстрый и вкусный ужин в будние дни
Ингредиенты
450 г свиных колбасок без кожицы.
1 столовая ложка масла.
2 измельченных зубчика чеснока.
1 столовая ложка горчицы.
Полужирный крем-фреш - 300 мл.
½ небольшой пучка укропа, мелко нарезанного
картофельное пюре, для подачи.
Метод
Шаг 1
Раскатайте колбасу в 20 шариков размером с помидоры черри. Нагрейте масло на сковороде и поджарьте тефтели 8-10 мин.
Шаг 2
Добавьте чеснок, горчицу и крем-фреш, взбивайте до загустения около 10 минут, затем добавьте укроп. Непосредственно перед подачей измельчить немного черного перца с картофельным пюре.
Сырная паста с ветчиной и брокколи
Ингредиенты
300гр пасты.
1 головка брокколи, нарезанная мелкими соцветиями.
1 столовая ложка масла.
1 мелко нарезанная луковица.
2 измельченных зубчика чеснока.
250 г ветчины, нарезанной кусочками.
300 мл сливок.
1 столовая ложка горчицы
140 г зрелого тертого чеддера или другого сыра.
Метод
Шаг 1
Доведите до кипения большую кастрюлю с водой и приготовьте макароны, следуя инструкциям по упаковке, добавляя в сковороду соцветия брокколи на последние 4 минуты. Слейте воду и отложите в сторону.
Шаг 2
Тем временем приготовьте соус. Нагрейте масло в большой сковороде и варите лук в течение 5 минут, чтобы он стал мягким, затем добавьте чеснок и готовьте еще 1 минуту. Добавьте ветчину, сливки и горчицу, затем доведите до кипения. Добавьте макароны и брокколи, затем добавьте сыр, покрывая все соусом.
Источник: 1 Минута