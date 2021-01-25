Фрикадельки по-шведски и сырная паста с брокколи и ветчиной: проще рецептов вы не найдете для ужина в будние дни

Ингредиенты

Самый простой рецепт фрикаделек, который вы когда-либо могли найти, со сливочным укропом и горчичным соусом - быстрый и вкусный ужин в будние дни

450 г свиных колбасок без кожицы.

1 столовая ложка масла.

2 измельченных зубчика чеснока.

1 столовая ложка горчицы.

Полужирный крем-фреш - 300 мл.

½ небольшой пучка укропа, мелко нарезанного

картофельное пюре, для подачи.

Метод

Шаг 1

Раскатайте колбасу в 20 шариков размером с помидоры черри. Нагрейте масло на сковороде и поджарьте тефтели 8-10 мин.

Шаг 2

Добавьте чеснок, горчицу и крем-фреш, взбивайте до загустения около 10 минут, затем добавьте укроп. Непосредственно перед подачей измельчить немного черного перца с картофельным пюре.

Сырная паста с ветчиной и брокколи

Ингредиенты

300гр пасты.

1 головка брокколи, нарезанная мелкими соцветиями.

1 столовая ложка масла.

1 мелко нарезанная луковица.

2 измельченных зубчика чеснока.

250 г ветчины, нарезанной кусочками.

300 мл сливок.

1 столовая ложка горчицы

140 г зрелого тертого чеддера или другого сыра.

Метод

Шаг 1

Доведите до кипения большую кастрюлю с водой и приготовьте макароны, следуя инструкциям по упаковке, добавляя в сковороду соцветия брокколи на последние 4 минуты. Слейте воду и отложите в сторону.

Шаг 2

Тем временем приготовьте соус. Нагрейте масло в большой сковороде и варите лук в течение 5 минут, чтобы он стал мягким, затем добавьте чеснок и готовьте еще 1 минуту. Добавьте ветчину, сливки и горчицу, затем доведите до кипения. Добавьте макароны и брокколи, затем добавьте сыр, покрывая все соусом.

Источник: 1 Минута