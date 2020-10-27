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Галкина подозревают в использовании женской косметики: молодой муж Пугачевой на самом деле не такой уж и молодой
Герой нашей сегодняшней статьи является активным пользователем социальных сетей. На его Instagram подписаны больше 8 с половиной миллионов человек, которых он регулярно радует свежими фото и видео.
Нередко в кадр попадают их с Аллой двойняшки Лиза и Гарри, как и сама Примадонна.
Недавно юморист сделал новую стрижку и решил записать ролик с обновленной прической, однако внимание поклонников привлекли отнюдь не его волосы. Многие заметили блестящие розовые губы Галкина и даже заподозрили, что все дело в помаде.
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