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Галкина подозревают в использовании женской косметики: молодой муж Пугачевой на самом деле не такой уж и молодой

Галкина подозревают в использовании женской косметики: молодой муж Пугачевой на самом деле не такой уж и молодой

Герой нашей сегодняшней статьи является активным пользователем социальных сетей. На его Instagram подписаны больше 8 с половиной миллионов человек, которых он регулярно радует свежими фото и видео.

Нередко в кадр попадают их с Аллой двойняшки Лиза и Гарри, как и сама Примадонна.

Галкина подозревают в использовании женской косметики: молодой муж Пугачевой на самом деле не такой уж и молодой
Максим Галкин с двойняшками Лизой и Гарри

Недавно юморист сделал новую стрижку и решил записать ролик с обновленной прической, однако внимание поклонников привлекли отнюдь не его волосы. Многие заметили блестящие розовые губы Галкина и даже заподозрили, что все дело в помаде.

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