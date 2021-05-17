Гарик Галкин заболел и прогулял школу, но чтобы мама Алла не расстроилась, приготовил ей сюрприз
Он решил приготовить своей звездной маме сюрприз — сам, собственными руками порадовал маму выпечкой. Видеозапись из семейного архива, как всегда, слил в сеть Максим Галкин.
"Гарри сегодня пропустил занятия, простыл немного. И пока Лиза в школе сделал маме сюрприз!", — подписал видеозапись пародист и комик.
На записи Гарри ведет маму с закрытыми глазами в кухню, чтобы торжественно показать ей блюдо со сладостями.
Гарри Галкин продемонстрировал свои кулинарные таланты всей стране
"Тут морковь, изюм, яблоко, корица, лимон, сахар, ванильный сахар… еще что-то там добавляли", — поделился Гарри, перечисляя, что он добавил в свое блюдо.
Присутствующая тут же горничная уточняет, что она помогала мальчику только совсем чуть-чуть.
"Это вообще гениально!", — восхищается Алла Пугачева, попробовав угощение.
https://www.instagram.com/p/CO9_WkcHECD/?igshid=e6bsntp3raqa
Вот что пишут в комментариях под видеозаписью фанаты:
- Постригли Гари . Красавчик
- Алла Борисовна очень Хорошо выглядит
- Что может быть приятнее для мамы? Это внимание и любовь деток
- Можно гордится такими детьми это большая заслуга Максима и Аллы Будьте счастливы Берегите себя
На видео Алла действительно выглядит хорошо. Она одета в белых обтягивающих штанах и рубашке. Макияжа на ней нет, но волосы ровные и аккуратно уложены на плечи.
На видео Максим Галкин демонстративно поинтересовался у своей домработницы и повара, не помогала ли она Гарри готовить печенье для мамы. Та, пожимая плечами, ответила, что помогла совсем чуть-чуть.
Источник: 1 Минута