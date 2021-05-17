Гарик Галкин заболел и прогулял школу, но чтобы мама Алла не расстроилась, приготовил ей сюрприз

Он решил приготовить своей звездной маме сюрприз — сам, собственными руками порадовал маму выпечкой. Видеозапись из семейного архива, как всегда, слил в сеть Максим Галкин.

"Гарри сегодня пропустил занятия, простыл немного. И пока Лиза в школе сделал маме сюрприз!", — подписал видеозапись пародист и комик.

На записи Гарри ведет маму с закрытыми глазами в кухню, чтобы торжественно показать ей блюдо со сладостями.

Гарри Галкин продемонстрировал свои кулинарные таланты всей стране

"Тут морковь, изюм, яблоко, корица, лимон, сахар, ванильный сахар… еще что-то там добавляли", — поделился Гарри, перечисляя, что он добавил в свое блюдо.

Присутствующая тут же горничная уточняет, что она помогала мальчику только совсем чуть-чуть.

"Это вообще гениально!", — восхищается Алла Пугачева, попробовав угощение.

https://www.instagram.com/p/CO9_WkcHECD/?igshid=e6bsntp3raqa

Вот что пишут в комментариях под видеозаписью фанаты:

Постригли Гари . Красавчик

Алла Борисовна очень Хорошо выглядит

Что может быть приятнее для мамы? Это внимание и любовь деток

Можно гордится такими детьми это большая заслуга Максима и Аллы Будьте счастливы Берегите себя

На видео Алла действительно выглядит хорошо. Она одета в белых обтягивающих штанах и рубашке. Макияжа на ней нет, но волосы ровные и аккуратно уложены на плечи.

На видео Максим Галкин демонстративно поинтересовался у своей домработницы и повара, не помогала ли она Гарри готовить печенье для мамы. Та, пожимая плечами, ответила, что помогла совсем чуть-чуть.

Источник: 1 Минута