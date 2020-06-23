Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся

Печальную весть артистка подтвердила лично.

Известный российский юморист, звезда Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус удивили фанов новостью.

Так, после восьми лет супружеской жизни пара решила разойтись. Печальную новость на странице в Instagram официально подтвердила Кристина. Артистка отметила, что причиной не стал коронавирус, и что их разрыв не является "хайпом".

"Ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Лишь мы сами. И это не хайп. Это решение не спонтанное. Оно обдуманное достаточно давно и сформулировано почти год назад. До того, как это стало мейнстримом. Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена признательностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения на благо нашей дочери," - написала Асмус

Актриса попросила отнестись с пониманием к их с Харламовым разводу и не беспокоить СМИ с просьбой еще что-то прокомментировать.

В свою очередь Харламов также подтвердил эту новость и рассказал, что сейчас идет бракоразводный процесс.

"Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы расстаемся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочь," - сказал шоумен.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году. Отношения пары начались со скандала, поскольку Харламов ради Асмус бросил жену. Но экс-жена актера не сдавалась, она во всеуслышание судилась и выясняла отношения с Гариком. Даже тогда, когда Асмус уже была беременна от артиста первенцем.