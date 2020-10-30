Гарик Харламов смеется над своим разводом: Кристина осталась с голой ж…жизнью

А началось все с того, что блогер Эрик Давидович в эфире Comedy Club на ТНТ осудил Павла Волю, который в молодости ездил на красной иномарке. По мнению звезды YouTube на таких автомобилях катаются только сутенеры.

А Воля отшутился, и сказал, что полностью согласен с этим. Поэтому хочет подарить ее своему близкому другу и коллеге Гарику Харламову.

Харламов от машины не отказался

Харламов после развода с Асмус стал совсем другой

«Конечно, я ездил на красной тачке, хоть она и похожа на сутенерскую. Именно поэтому сейчас развожусь», — смело заверил юморист и резидент Камеди-Клаб.

Павел Воля

Напомним, в начале лета 2020 года стало известно, что женатые 7 лет Асмус и Харламов разводятся. Вероятной причиной стала слишком постельная сцена в фильме “Текст”, где девушка показала все, что нельзя показывать детям. Но пара утверждает — просто поняли, что не подходят друг другу.

В интервью Даниле Поперечному Харламов рассказал, что сейчас одинок и не намерен в ближайшее время искать новую пассию. Главным источником вдохновения и единственной любовью юмориста остается дочь. К слову, судя по всему, мать о дочери забыла. Ведь с момента развода у нее в Инстаграм есть только упоминания о работе, и не слова о ребенке.

Источник: 1 Минута