Гарри Галкин растет настоящим мужчиной с детства: сын Пугачевой показал, как управляется в семейном замке
Звездная чета Примадонны и Галкина регулярно оказывается в центре внимания, хотя вместе они уже давным-давно. Тем не менее, публика уже долгие годы с небывалым интересом следит за жизнью семейства, которую супруги и не скрывают.
Известно, что пара живет в роскошном шестиэтажном замке в подмосковной деревне Грязь. Он был мечтой Максима с детства, поэтому юморист сам тщательно продумывал дизайн и обустраивал их с Пугачевой семейное гнездышко. Постепенно там появился собственный лифт, оранжерея, бассейн, кинотеатр и не только. Вход украшают гаргульи, а во дворе стоит целая скульптура.
Максим Галкин на входе в замок
Как и полагается, интерьер замка соответствует его сказочности. В главном холле, к примеру, висит антикварная люстра середины 19 века, лампочки в которой они вместе с Гарри и меняли.
Сначала ее нужно спустить вниз с помощью специально продуманного механизма — нажать на кнопку и подождать, пока цепочка с люстрой опустится. Сделав это, Максим подсказывал сыну, как выкручивать старые лампы и вкручивать новые, после чего вернул люстру на свое место.
Гарри занят заменой лампочек в люстре
Как ни странно, но за нее Галкин в свое время отдал копейки, увидев ее на заштатном аукционе во Франции:
"У меня всегда была мечта отрыть шедевр в горе мусора, чтобы произведение было выдающееся, а цена мизерная. И вот, наконец, мне это удалось".
В комментариях к посту поклонники восхитились мастерству Гарри, отметив, что сын рядом с таким отцом научится всему. А больше интересного о замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина смотрите в видео:
Источник: 1 Минута