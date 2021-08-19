Где этим летом отдыхают звездные пары Потап и Настя, Горбунов и Осадчая и другие

Виктор Павлик и Катя Репяхова

В нашей статье мы расскажем, как и где этим летом отдыхают топовые отечественные звезды. Локации вас удивят!

Они только в июне стали родителями, а уже в июле-августе отправились отдыхать. Правда, Катя поехала с сыном Мишей и мамой, папа Виктор Павлик работал. Выбрали для туризма они Карпаты.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Балерина и балерун провели свое лето на Мальдивах. На сегодняшний день Мальдивы — самый дорогой курорт мира. Однако эмоции он оставил просто непередаваемые.

Дима Монатик и Ирина Демичева

Жена Дмитрия Монатика Ирина показала, как провела свой день рождения

Супруги отправились в Турцию. Там они не просто отдыхали, а еще и праздновали 35-летие Ирины Демичевой. С собой взяли и двоих сыновей. Отпуск удался на славу, по-семейному.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Беременная Екатерина Осадчая с сыном Ваней

Несмотря на то, что Кате вот-вот рожать, она не боится путешествовать с мужем и сыном Ваней. Для отдыха этим летом они выбрали классический вариант — Турция, пятизвездочный отель на первой линии.

Настя Каменских и Алексей Потапенко

Анна Андрийчук и Настя Каменских. Фото: Инстаграм

Настя Каменских и Потап

Где они только не бывали в том году. И Бали, и Мальдивы, и Турция. В этом году захотели что-то другое, поэтому отправились в позагорать под жарким солнцем Хорватии, посмотреть монументальные постройки и погрузиться в атмосферу, которой больше нигде не найти.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Надя Дорофеева в Турции

Надя недавно рассказала, что только на третий день отпуска ощутила, что она не на работе. Вот такой у певицы плотный и активный график. А погрузиться в атмосферу спокойствия и отдыха все же удалось. Полетели они с Дантесом в Турцию, в тот же отель, где были в том году. Им очень понравилось!

Источник: 1 Минута