Где поесть швейцарское фондю в центре Харькова?

Фондю – это традиционное блюдо из расплавленного сыра, которое готовят уже много веков. Раньше горшочек с горячим сыром собирал вокруг себя швейцарских фермеров и их семьи. Но с середины 60-х годов ХХ века об этом невероятном блюде узнала Америка, а следом и весь остальной мир.

Швейцарская кухня покорила всех своей философией. Готовятся блюда из простых и понятных ингредиентов, при этом качество продуктов всегда наивысшее. Но главное – это подход швейцарцев к культуре и традициям. Блюда готовятся, используя те самые оригинальные рецепты, что и много лет назад. Неспешная трапеза с близкими людьми – вот о чём на самом деле швейцарская кухня.

Неизменные швейцарские традиции

В Швейцарии фондю считается зимней едой, но для гостей страны и всех тех, кто полюбил это блюдо, время года не играет такой роли. Традиционно фондю готовят в специальной посуде из глины, керамики или чугуна, которая называется какелон. Такой котелок хорошо нагревается и равномерно распределяет тепло. Что в свою очередь позволяет наслаждаться едой на протяжении продолжительного времени. В качестве источника тепла используется свеча или топливо.

Сегодня для приготовления фондю используют какелоны самых разных размеров, формы и материалов. Конечно же, существуют электрические фондюшницы, которые некоторым может быть удобно использовать дома.

Для того, чтобы получить настоящий опыт, лучше всего отдать предпочтение традиционным формам приготовления. Попробовать оригинальное сырное фондю в Харькове можно в ресторане швейцарской кухни Le Komora. В меню заведения есть множество блюд швейцарской кухни, для приготовления которых используют самый настоящий альпийский сыр и правильная посуда.

Классическим сопровождением блюда являются небольшие кусочки подсушенного хлеба, которые удобно накалывать на вилочки и обмакивать в сыр. Если же для вас недостаточно корзиночки с хлебом, то фондю рестораны часто предлагают в качестве закусок свежие или запеченные овощи, грибы, вяленое мясо и корнишоны. Они также отлично сочетаются с сыром и могут привнести что-то новое во вкус.

Так из чего же готовят фондю?

Для приготовления сырного фондю используют твердые и полутвердые сорта швейцарских сыров. Главное, чтобы сыр хорошо плавился. С этой задачей отлично справляются такие сыры, как Аппенцеллер, Эмменталь, Грюйер, Раклет и другие.

В зависимости от региона рецепты сырного фондю могут отличатся. Конечно, приготовить фондю можно и из одного сыра, но чаще всего это блюдо готовят, используя два сыра в равных пропорциях. Такой способ приготовления также называется Moitié-moitié, что в переводе с французского означает «50 на 50».

Кроме сыра важными компонентами являются белое сухое вино и кирш. Вино необходимо не только для придания аромата блюду, но и для предотвращения свертывания сыра. Киршвассер («вишневая вода») – это швейцарский крепкий алкогольный напиток, на основе вишни. В процессе приготовления фондю алкоголь испаряется, однако аромат блюда становится более сложным и интересным.

Время экспериментов

Не бойтесь пробовать непривычные блюда и открывать для себя новые вкусы. Швейцарская кухня богата самыми разнообразными рецептами фондю. Найдите то сочетание сыров, которое придётся по вкусу именно Вам. Посетите фондю бар в Харькове, пригласите друзей или близких и смело окунайтесь в невероятный мир швейцарской кухни!