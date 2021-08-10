Где в г. Харьков быстрая доставка суши и роллов - обзор заведений

Если кто-то хочет поближе познакомиться с японской кухней, то доставка суши Харьков – это именно то, что нужно. Не придется самостоятельно ехать за едой или уговаривать друзей всем собраться в каком-то конкретном ресторане. Курьер сэкономит время и нервы, а иногда и много личных средств, если потенциальный клиент собирается добираться на личном транспорте.

«Суши Мастер»

Это довольно известный харьковский онлайн-ресторан, который также работает и в других больших городах Украины. Он предлагает поближе познакомиться не только с японскими, но и с паназиатскими блюдами. В этом заведении установлены доступные расценки и также предложена бесплатная доставка по городу. Если клиент находится недалеко от точки выдачи, то он может договориться с менеджером сети и забрать свой заказ самостоятельно.

Преимущества Суши Мастер:

бесплатная доставка;

оригинальные блюда;

доступные расценки;

постоянные акции.

Рекомендуется следить за обновлениями официального сайта, чтобы не пропускать различные викторины и скидочные предложения, ведь так можно неплохо сэкономить. Часто победители конкурсов получают скидку от 50% на любую позицию или второе блюдо бесплатно.

«Сусіди»

Это заведение считается одним из самых бюджетных в городе. В нем подают не только японскую, паназиатскую кухню, но еще и американскую, поэтому каждый может заказать себе, как роллы, так и пиццу. Стоит отметить, что в меню есть только традиционные блюда. Наибольшей популярностью пользуется «Филадельфия» и суши с угрем. Многие в отзывах рекомендуют попробовать именно эти блюда, поскольку считают их наиболее вкусными и удачными. Порции средние, что довольно выгодно с финансовой точки зрения.

«BARBARIS»

Это премиальное заведение, которое считается довольно популярным в Харькове. Его выбирают из-за необычной подачи, больших порций и уникальных блюд, приготовленных по секретному рецепту. Можно не только прийти в заведение, чтобы вкусно поесть, но еще и заказать доставку на дом или рабочее место. Курьеры гарантируют надежность, высокое качество и быстрое обслуживание. Все блюда поставляются в экологически чистой упаковке, которая подвергается вторичной переработке и очень быстро разлагается в земле. За услуги курьера придется по городу дополнительно заплатить 100 грн.

«Якитория»

Это довольно известная харьковская сеть японской кухни, которая предлагает попробовать роллы или любое другое блюдо по относительно доступным расценкам. Эксперты отмечают, что в этом ресторане выгоднее всего покупать большие сеты от килограмма и выше, поскольку они стоят сравнительно недорого. Такой вариант отлично подходит для большой компании или нескольких людей, которые обожают роллы. В «Якитории» подают не только традиционные, но и авторские японские блюда. Цены на оригинальные позиции установлены довольно доступные, так что можно не ограничивать себя только традиционными вариантами.