"Гений" фотошопа: американская семья заставила смеяться весь мир (фото)

Американская семья опубликовала на своей Faceook-странице снимки из фотосессии, сделанной профессиональным фотографом.

За свою работу женщина взяла 250 долларов, объяснив результат проблемами с тенями и тем, что преподаватель в свое время не научил ее ретушировать снимки.

Это не шутка. Мы заплатили фотографу, которая называла себя профессионалом, 250 долларов за семейную фотосессию. Посмотрите на фото, которые она прислала. Долгие годы так не смеялся, как сейчас. И это не шутка, а финальный продукт", - отмечено в комментарии к посту.

Фотографии семейства за три дня собрали почти 400 тысяч лайков пользователей, а также сотни комментариев.

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