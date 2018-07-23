Генпрокурор Юрий Луценко стал дедом

22 июля у генерального прокурора Украины Юрия Луценко родилась внучка.

Об этом сообщила его супруга, народный депутат от БПП Ирина Луценко на своей странице в Facebook.

"У Саши (старший сын Юрия и Ирины Луценко Александр) и Насти (его жена Анастасия) родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и малыш чувствуют себя хорошо", - написала она.

Сам Юрий Луценко на своей странице в Facebook опубликовал фотографии с новорожденной позже и написал, что счастлив быть в статусе деда.

Агентство Телевидения Новости