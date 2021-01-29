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Герцогиня Кейт Миддлтон на карантине вынуждена осваивать новые профессии – принцы не в восторге от ее умений

Герцогиня Кейт Миддлтон на карантине вынуждена осваивать новые профессии – принцы не в восторге от ее умений

В Великобритании уже несколько недель установлен строгий локдаун. Это касается и королевской семьи. После того, как принц Чарльз заразился коронавирусом, молодые герцоги Кэмбриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон со своими тремя детьми покинули Кенсингтонский дворец и перебрались загородный дом Анмер-Холл в Норфолке. Этот шикарный старинный особняк был подарком королевы Елизаветы II паре на свадьбу.

Герцогиня Кейт Миддлтон на карантине вынуждена осваивать новые профессии – принцы не в восторге от ее умений Поместье Анмер-Холл, где сейчас проживают герцоги Кембриджские

Там семья живет уединенно, в изоляции только с ограниченным количеством прислуги, которая тоже никуда не выходит. Школьное обучение переведено на дистанционное обучение, так что родителям пришлось освоить обязанности репетиторов.

Герцогиня Кейт Миддлтон на карантине вынуждена осваивать новые профессии – принцы не в восторге от ее умений Рождественское фото

На одном из родительских форумов с родными одноклассников старших детей - принца Джорджа и принцессы Шарлотты, герцогиня призналась, что у нее проблемы с математикой, поэтому детям осваивать новый материал помогает принц Уильям.

Герцогиня Кейт Миддлтон на карантине вынуждена осваивать новые профессии – принцы не в восторге от ее умений Принц Уильям и Кейт Миддлтон на родительском форуме

А самой герцогине пришлось освоить профессию парикмахера, ведь мастеру, который раньше приезжал по надобности, теперь вход закрыт.

В видеочате герцогиня сказала:

У нас есть повседневные родительские обязанности. Но, я думаю, во время изоляции мы должны были взять на себя дополнительные роли, которые помогли бы нам в нашей жизни. Во время локдауна я стала парикмахером, к ужасу моих детей

Герцогиня Кейт Миддлтон на карантине вынуждена осваивать новые профессии – принцы не в восторге от ее умений Принц Джордж

Герцогиня Кейт Миддлтон на карантине вынуждена осваивать новые профессии – принцы не в восторге от ее умений Принц Луи

По словам Кейт, ее сыновья далеко не в восторге от своих новых причесок, но у нее лучше не получается. Пока ее клиентами были только мальчики, муж давно уже привык стричь себя сам с помощью машинки. К парикмахеру он обращается только перед важными приемами, чтобы выглядеть безупречно.

Герцогиня Кейт Миддлтон на карантине вынуждена осваивать новые профессии – принцы не в восторге от ее умений Принцесса Шарлотта

А 5-летней Шарлотте сама заплетает косички.

Источник: 1 Минута

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