Гигантского Трампа-цыпленка спустили на воду (фото, видео)

У побережья Сан-Франциско в воскресенье, 22 июля, вышла в плавание 10-метровая надувная фигура президента США Дональда Трампа, изображающая его в виде цыпленка-заключенного.

Прямую трансляцию события в Facebook вели активисты кампании Trump Chicken.

Фигура, установленная на корабле, отплыла от причала в районе Рыбацкой пристани в Сан-Франциско. Она совершит путешествие вдоль побережья и вернется в пункт отправления.

Гигантский цыпленок одет в робу заключенного под номером 00045, в честь того, что Трамп является 45-м американским президентом.

На официальном сайте кампании Trump Chicken отмечается, что надувная фигура была заказана в Китае как "символ протестного движения" против Трампа и впервые появилась в США на марше в Сан-Франциско 15 апреля 2017 года, где протестующие требовали от президента опубликовать налоговые декларации. После этого Трамп-цыпленок успел поучаствовать в целом ряде протестных акций.

Новая кампания проходит под лозунгом "Отправим президента-цыпленка в тюрьму". Она финансируется на пожертвования через платформу GoFundMe.

Новости портала «Весь Харьков»