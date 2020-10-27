Гладит лысую голову и называет по имени отчеству: как выглядит пара Леси Никитюк? Любовь зла

В проекте она показала самые туристические и самые забытые, но интересные места планеты. Но вдруг вспомнила, что она — украинка в 15 поколении, и решила покататься по родной стране. И не просто покататься, а показать поклонникам те места, о которых обычно не говорят по телевизору. Проект, который выпускает Новый канал, Леся Никитюк назвала частично в честь себя — “Ле Маршрутка”.

По задумке, она путешествует по Украине от запада до востока, от севера до юга, и показывает где и чем можно заняться туристам, и почему туда стоит поехать. Путешествует не на поезде, а, как можно догадаться по названию, на маршрутке. Водителем стал мужчина, которого подозревают в романе с Лесей.

Лысый и с животиком: как выглядит возможный возлюбленный Леси Ивановны Никитюк?

Зовут его Богдан Богданович. И именно он составил трогательную компанию длинноногой телеведущей в ее всеукраинских путешествиях. Они иногда даже выкладывают совместные фото, что говорит об особой связи, которая появилась во время съемок проекта.

Напомним, Леся Никитюк официально сейчас одна. В какой-то период ее сватали к женатому коллеге Сергею Притуле, но они эту информацию опровергли.

Источник: 1 Минута