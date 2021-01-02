Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:36
Просмотров: 93

Глаз не оторвать: Мальчик с обложки шоколада Kinder вырос настоящим красавцем – кем стал Джош Бейтсон

Глаз не оторвать: Мальчик с обложки шоколада Kinder вырос настоящим красавцем – кем стал Джош Бейтсон

Сегодня Джошу Бейтсону, который живет в Великобритании, уже исполнилось 26 лет. А начиналась вся история 20 лет назад, когда его мама увидела объявление о кастинге, куда приглашали симпатичных детей для обертки шоколада. Как только руководители компании увидели фото голубоглазового, русоволосого мальчика с искренней улыбкой, сразу же выбрали его официальным лицом компании "Kinder".

Глаз не оторвать: Мальчик с обложки шоколада Kinder вырос настоящим красавцем – кем стал Джош Бейтсон Так менялся Джош в жизни

Джош получил постоянный оклад, как самые дорогие модели, семья сразу разбогатела.

Глаз не оторвать: Мальчик с обложки шоколада Kinder вырос настоящим красавцем – кем стал Джош Бейтсон Джош Бейтсон выбирает Киндер-шоколад

Когда парень подрос, стал подрабатывать в модельном бизнесе - он стал настоящим красавчиком. Тем не менее, профессию он выбрал более серьезную и основательную - поступил в престижный университет Лафборо на факультет политологии и международных отношений. Закончил обучение с красным дипломом.

Глаз не оторвать: Мальчик с обложки шоколада Kinder вырос настоящим красавцем – кем стал Джош Бейтсон Джош Бейтсон в 18 лет

Сейчас Джошу 26 лет, он зарабатывает моделью и организацией рекламных компаний. К большому сожалению фанаток, парень уже женат. Имя своей избранницы не открывает и вообще, тщательно скрывает личную жизнь.

Глаз не оторвать: Мальчик с обложки шоколада Kinder вырос настоящим красавцем – кем стал Джош Бейтсон Свадьба Джоша Бейтсона

Уже когда Джош вырос, выяснилось, что у него есть сестра-двойняшка Евангелина.

Глаз не оторвать: Мальчик с обложки шоколада Kinder вырос настоящим красавцем – кем стал Джош Бейтсон Джош Бейтсон с сестрой Евангелиной

Сейчас парень носит длинные волосы и выглядит очень красивым.

Глаз не оторвать: Мальчик с обложки шоколада Kinder вырос настоящим красавцем – кем стал Джош Бейтсон Джош Бейтсон

Глаз не оторвать: Мальчик с обложки шоколада Kinder вырос настоящим красавцем – кем стал Джош Бейтсон

Глаз не оторвать: Мальчик с обложки шоколада Kinder вырос настоящим красавцем – кем стал Джош Бейтсон Джош Бейтсон

А до Джоша длительное время (с 1973 по 2005 год) лицом шоколада Киндер был другой мальчик - Гюнтер Эурингер. Сейчас ему уже 52 года и он работает кинооператором на крупной студии.

Глаз не оторвать: Мальчик с обложки шоколада Kinder вырос настоящим красавцем – кем стал Джош Бейтсон Гюнтер Эурингер на обложке шоколадок

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 