Глаз не оторвать: Мальчик с обложки шоколада Kinder вырос настоящим красавцем – кем стал Джош Бейтсон

Сегодня Джошу Бейтсону, который живет в Великобритании, уже исполнилось 26 лет. А начиналась вся история 20 лет назад, когда его мама увидела объявление о кастинге, куда приглашали симпатичных детей для обертки шоколада. Как только руководители компании увидели фото голубоглазового, русоволосого мальчика с искренней улыбкой, сразу же выбрали его официальным лицом компании "Kinder".

Так менялся Джош в жизни

Джош получил постоянный оклад, как самые дорогие модели, семья сразу разбогатела.

Джош Бейтсон выбирает Киндер-шоколад

Когда парень подрос, стал подрабатывать в модельном бизнесе - он стал настоящим красавчиком. Тем не менее, профессию он выбрал более серьезную и основательную - поступил в престижный университет Лафборо на факультет политологии и международных отношений. Закончил обучение с красным дипломом.

Джош Бейтсон в 18 лет

Сейчас Джошу 26 лет, он зарабатывает моделью и организацией рекламных компаний. К большому сожалению фанаток, парень уже женат. Имя своей избранницы не открывает и вообще, тщательно скрывает личную жизнь.

Свадьба Джоша Бейтсона

Уже когда Джош вырос, выяснилось, что у него есть сестра-двойняшка Евангелина.

Джош Бейтсон с сестрой Евангелиной

Сейчас парень носит длинные волосы и выглядит очень красивым.

Джош Бейтсон

Джош Бейтсон

А до Джоша длительное время (с 1973 по 2005 год) лицом шоколада Киндер был другой мальчик - Гюнтер Эурингер. Сейчас ему уже 52 года и он работает кинооператором на крупной студии.

Гюнтер Эурингер на обложке шоколадок

Источник: 1 Минута