Глаз не оторвать: Мальчик с обложки шоколада Kinder вырос настоящим красавцем – кем стал Джош Бейтсон
Сегодня Джошу Бейтсону, который живет в Великобритании, уже исполнилось 26 лет. А начиналась вся история 20 лет назад, когда его мама увидела объявление о кастинге, куда приглашали симпатичных детей для обертки шоколада. Как только руководители компании увидели фото голубоглазового, русоволосого мальчика с искренней улыбкой, сразу же выбрали его официальным лицом компании "Kinder".
Так менялся Джош в жизни
Джош получил постоянный оклад, как самые дорогие модели, семья сразу разбогатела.
Джош Бейтсон выбирает Киндер-шоколад
Когда парень подрос, стал подрабатывать в модельном бизнесе - он стал настоящим красавчиком. Тем не менее, профессию он выбрал более серьезную и основательную - поступил в престижный университет Лафборо на факультет политологии и международных отношений. Закончил обучение с красным дипломом.
Джош Бейтсон в 18 лет
Сейчас Джошу 26 лет, он зарабатывает моделью и организацией рекламных компаний. К большому сожалению фанаток, парень уже женат. Имя своей избранницы не открывает и вообще, тщательно скрывает личную жизнь.
Свадьба Джоша Бейтсона
Уже когда Джош вырос, выяснилось, что у него есть сестра-двойняшка Евангелина.
Джош Бейтсон с сестрой Евангелиной
Сейчас парень носит длинные волосы и выглядит очень красивым.
Джош Бейтсон
Джош Бейтсон
А до Джоша длительное время (с 1973 по 2005 год) лицом шоколада Киндер был другой мальчик - Гюнтер Эурингер. Сейчас ему уже 52 года и он работает кинооператором на крупной студии.
Гюнтер Эурингер на обложке шоколадок
Источник: 1 Минута