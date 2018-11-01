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Головой в торт. День рождения Диего Марадоны

Головой в торт. День рождения Диего Марадоны

В прошлом знаменитому аргентинскому футболисты Диего Марадоне исполнилось 58 лет. Футболисты мексиканского «Дорадоса», которых он сейчас тренирует, приготовили Марадоне веселый перфоманс.

Футболисты, одетые в поздравительные футболки, торжественно принесли тортик в виде маленького съедобного Диего.

Марадона прошествовал к столу с довольной улыбкой и... был уронен в него лицом.

Клуб предусмотрительно запасся вторым десертом.


Агентство Телевидения Новости

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