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Головой в торт. День рождения Диего Марадоны
В прошлом знаменитому аргентинскому футболисты Диего Марадоне исполнилось 58 лет. Футболисты мексиканского «Дорадоса», которых он сейчас тренирует, приготовили Марадоне веселый перфоманс.
Футболисты, одетые в поздравительные футболки, торжественно принесли тортик в виде маленького съедобного Диего.
Марадона прошествовал к столу с довольной улыбкой и... был уронен в него лицом.
Клуб предусмотрительно запасся вторым десертом.
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