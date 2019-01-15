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Голые Сергей и Снежана Бабкины позировали на снегу в объятиях друг друга
Украинский музыкант Сергей Бабкин показал фото с женой, Снежаной Бабкиной, на котором они запечатлены голыми в снегу. Снимком он поделился в Instagram.
"Праздник души и тела!" – написал Бабкин.
В мае 2018 года Бабкины по случаю круглой даты со дня венчания сыграли повторную свадьбу.
Сергей Бабкин живет в браке со Снежаной Бабкиной с 2009 года.
Супруги принимали участие в шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1".
Источник: gordonua.com
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