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Голые Сергей и Снежана Бабкины позировали на снегу в объятиях друг друга

Голые Сергей и Снежана Бабкины позировали на снегу в объятиях друг друга

Украинский музыкант Сергей Бабкин показал фото с женой, Снежаной Бабкиной, на котором они запечатлены голыми в снегу. Снимком он поделился в Instagram.

"Праздник души и тела!" – написал Бабкин.

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В мае 2018 года Бабкины по случаю круглой даты со дня венчания сыграли повторную свадьбу.

Сергей Бабкин живет в браке со Снежаной Бабкиной с 2009 года.

Супруги принимали участие в шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1". 

Источник: gordonua.com

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