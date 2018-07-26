Голый маникюр: модный нейл-тренд, который стоит попробовать этим летом

Сегодня мы хотим поговорить об одном из самых свежих трендов в маникюре, который, несмотря на то что появился совсем недавно, уже успел покорить миллионы женщин. Знакомьтесь, лаконичный и очень стильный нейл-тренд этого лета — «голый маникюр»!

«Голый» маникюр — модный вид нейл-арта, когда при создании геометрического узора цветным лаком покрывается не весь ноготь, а лишь его часть», — рассказывает основатель бренда ORLY Джеф Пинк. Есть два способа создания такого дизайна. Первый — когда мастер сначала покрывает всю ногтевую пластину прозрачным лаком, а затем наносит узор тонкой кистью. Во втором случае обычно используют специальную клейкую ленту. Ее прикрепляют на ноготь по форме будущего рисунка, а затем просто прокрашивают поверх.

Все новое — это хорошо забытое старое. Если рассмотреть технологию создания negative space более пристально, то можно заметить, что в нее вошли приемы из французского маникюра, основателем которого, кстати, является неподражаемый Джеф Пинк. Более 30 лет назад к нему пришел друг, работавший в то время над созданием Голливудских кинокартин, и попросил придумать такое универсальное покрытие, которое подходило бы под любой образ. Ведь никому не хотелось по несколько раз перекрашивать ногти, подстраиваясь под все образы актрисы.

Источник: http://24apteka.com.ua

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