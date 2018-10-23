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"Гора" из сериала "Игры престолов" женился на "Дюймовочке"

Гора из сериала Игры престолов женился на Дюймовочке

Голливудский актер Хафтор Юлиус Бьернссон, известный по роли Григора "Гору" Клигана в нашумевшем сериале Третьего тысячелетия "Игра престолов", на днях связал себя узами брака. Его супругой стала миниатюрная экс-спортсменка Келси Хенсон.

Об этом сегодня пишут мировые СМИ, передает Час Пик.

29-летний актер опубликовал фотографии со свадебной церемонии, на которых великан Бьернссон и "Дюймовочка" Хенсон смотрятся очень трогательно, ведь невеста наже своего избранника на целых полметра.

 Гора из сериала Игры престолов женился на Дюймовочке Гора из сериала Игры престолов женился на Дюймовочке

Как сообщают заруежные СМИ, актер и бывшая спортсменка поженились в Исландии. На невесте было скромное белое платье-футляр до колен с открытыми плечами, а на голове вместо фаты красовалось нежное украшение для волос. Бьернссон предстал перед гостями и невестой в классическом костюме.

“Я с большим удовольствием теперь зову Келси Морган Хенсон своей женой! Готов защищать эту красавицу, несмотря ни на что! Я рад, что теперь все будущие приключения мы будем переживать вместе”, - подписал свадебное фото актер.

Его жена ответила возлюбленному, нежно назвав его "малышом":

"Буду счастлива тянуть этого великого парня остаток моей жизни. Гафтор Бйорнссон, люблю тебя и буду это делать вечно. Обещаю поддерживать тебя во всем. Люблю тебя, малыш!"

 

Новости портала «Весь Харьков»

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