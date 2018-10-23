"Гора" из сериала "Игры престолов" женился на "Дюймовочке"

Голливудский актер Хафтор Юлиус Бьернссон, известный по роли Григора "Гору" Клигана в нашумевшем сериале Третьего тысячелетия "Игра престолов", на днях связал себя узами брака. Его супругой стала миниатюрная экс-спортсменка Келси Хенсон.

Об этом сегодня пишут мировые СМИ, передает Час Пик.

29-летний актер опубликовал фотографии со свадебной церемонии, на которых великан Бьернссон и "Дюймовочка" Хенсон смотрятся очень трогательно, ведь невеста наже своего избранника на целых полметра.

Как сообщают заруежные СМИ, актер и бывшая спортсменка поженились в Исландии. На невесте было скромное белое платье-футляр до колен с открытыми плечами, а на голове вместо фаты красовалось нежное украшение для волос. Бьернссон предстал перед гостями и невестой в классическом костюме.

“Я с большим удовольствием теперь зову Келси Морган Хенсон своей женой! Готов защищать эту красавицу, несмотря ни на что! Я рад, что теперь все будущие приключения мы будем переживать вместе”, - подписал свадебное фото актер.

Его жена ответила возлюбленному, нежно назвав его "малышом":

"Буду счастлива тянуть этого великого парня остаток моей жизни. Гафтор Бйорнссон, люблю тебя и буду это делать вечно. Обещаю поддерживать тебя во всем. Люблю тебя, малыш!"

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