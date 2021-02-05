Горячее блюдо на каждый день: запеченная сочная и нежная куриная грудка в кефирном соусе
Больше не нужно голову ломать, что же приготовить на ужин. Такую мясную запеканку можно есть хоть каждый день. Куриная грудка в кефирном соусе всегда получается мягкой и сочной. Просто пальчики оближешь (видео-рецепт).
Ингредиенты:
- куриное филе – 3 шт.
- кефир – 200 г
- неострая горчица – 2 ч. л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- картофельный или кукурузный крахмал – 1 ст. л.
- один репчатый лук
- сыр – 130-150 г
- соль, перец, паприка
Приготовление:
1. Куриное филе нарезаем кусочками среднего размера. Перекладываем в глубокую миску.
2. В мясо добавляем кефир, горчицу, специи по вкусу, чеснок, выдавленный через пресс. Всыпаем картофельный или кукурузный крахмал. Перемешиваем. Накрываем миску с мясом пленкой или крышкой. Оставляем мариноваться около 2 часов или на ночь в холодильнике.
3. Берем большую форму (противень). Выкладываем куриную грудку с соусом. Слой мяса не должен быть очень толстым, иначе придется дольше запекать.
4. Репчатый лук нарезаем полукольцами, распределяем на филе. Сверху посыпаем тертым сыром.
5. Запекаем блюдо при 200 градусах с конвекцией около 20 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки и слоя куриной грудки.
Горячее блюдо на каждый день для всей семьи
Источник: 1 Минута