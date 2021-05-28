Горячий крест-хлеб и лимонный пудинг: можно использовать черствые булочки

Ингредиенты

Бывает так, что раньше купили или испекли булочки, или сдобу и потом не все съели. Они зачерствели. Выбрасывать жаль, а они уже черствые. Есть выход получить отличный крест-хлеб и лимонный пудинг.

сливочное масло для блюда

4 черствых горячих булочки с крестиком

200 г лимонного творога

2 больших яйца

200 мл двойных сливок

200 мл молока

½ чайной ложки ванильного экстракта

4 ст.л. сахарной пудры

немного цедры лимона

сливочное или ванильное мороженое для подачи (по желанию)

Аппетитно выглядит?

Методика

Шаг 1

Смажьте маслом литровую форму для запекания, которая будет достаточно плотно прилегать к булочкам. Разрежьте каждую булочку на 3 ломтика и положите обратно вместе с большим количеством творога. Выложите в блюдо булочки.

Шаг 2

Взбейте яйцо, сливки, молоко и оставшийся творог, затем процедите в кувшин с ванилью и 3 столовыми ложками сахара. Вылейте булочки и оставьте при комнатной температуре на 30 минут, чтобы крем впитался.

Шаг 3

Нагрейте духовку до 160C / 140C вентилятор / газ 3. Посыпьте пудинг оставшимся сахаром и цедрой лимона. Выпекайте 30-40 минут, пока верх не станет золотистым, а заварной крем мягко не застынет. Выдержите 5 минут, затем подавайте со сливочным или ванильным мороженым, если хотите.

Источник: 1 Минута