Горячий крест-хлеб и лимонный пудинг: можно использовать черствые булочки
Бывает так, что раньше купили или испекли булочки, или сдобу и потом не все съели. Они зачерствели. Выбрасывать жаль, а они уже черствые. Есть выход получить отличный крест-хлеб и лимонный пудинг.
Ингредиенты
сливочное масло для блюда
4 черствых горячих булочки с крестиком
200 г лимонного творога
2 больших яйца
200 мл двойных сливок
200 мл молока
½ чайной ложки ванильного экстракта
4 ст.л. сахарной пудры
немного цедры лимона
сливочное или ванильное мороженое для подачи (по желанию)
Аппетитно выглядит?
Методика
Шаг 1
Смажьте маслом литровую форму для запекания, которая будет достаточно плотно прилегать к булочкам. Разрежьте каждую булочку на 3 ломтика и положите обратно вместе с большим количеством творога. Выложите в блюдо булочки.
Шаг 2
Взбейте яйцо, сливки, молоко и оставшийся творог, затем процедите в кувшин с ванилью и 3 столовыми ложками сахара. Вылейте булочки и оставьте при комнатной температуре на 30 минут, чтобы крем впитался.
Шаг 3
Нагрейте духовку до 160C / 140C вентилятор / газ 3. Посыпьте пудинг оставшимся сахаром и цедрой лимона. Выпекайте 30-40 минут, пока верх не станет золотистым, а заварной крем мягко не застынет. Выдержите 5 минут, затем подавайте со сливочным или ванильным мороженым, если хотите.
Источник: 1 Минута