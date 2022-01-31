Горящие туры в Египет - преимущества покупки и низкие цены на Farvater Travel

Египет — туристическая страна, в которую едут туристы, чтобы насладиться отдыхом у Красного моря. Горящие туры в Египет популярны тем, что за низкую цену можно купить путевку, в которую включены все удобства и привилегии вип-отдыха. Для туриста это возможность поселиться в прекрасном отеле с видом на море, ощутить на себе все прелести достойного профессионального сервиса, каждый день встречать рассветы и закаты на пляже, осмотреть памятники природы и культуры, чтобы обогатиться новыми знаниями.

Преимущества горящих путевок в Египет

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Главные достопримечательности Египта

В Египте обязательно нужно увидеть следующее:

Пирамиды Гизы. Египет ассоциируется с этими древними строениями, которые были возведены не менее 5000 лет назад. Пирамиды служат гробницами для фараонов, и их секреты до сих пор не удалось разгадать. Прямые линии, четкие формы завораживают, и никто не знает, как именно строились эти необычные памятники культуры. Одна из них, пирамида Хеопса, является одним из главных чудес света. Карнакский храм. Это огромное строение, одно из самых больших, какие вы только найдете в стране. Чтобы узнать культуру и традиции Египта получше, вам нужно зайти в храм и ощутить его величие. Гора Моисея. Славится тем, что именно на этой возвышенности Моисей говорил с Богом и получил известные всему миру десять заповедей. Паломники и обычные туристы поднимаются на гору, чтобы ощутить неземное присутствие Бога и стать частью вековой святыни. Долина фараонов. Находится в городе Луксор. Здесь похоронены многие правители и высокопоставленные лица Египта. Это огромный каньон, который был создан еще в 16 столетии. Все началось с того, как один фараон захотел быть похороненным тайно, чтобы его гробницу не грабили. Его подчиненные похоронили его в ущелье. И это была первая гробница, созданная в долине фараонов. Многие другие сделаны из известняка, который не разрушается со временем. Археологи насчитывают 60 гробниц правителей страны.

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