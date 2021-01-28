Готовим картофельные лепешки с кабачком: получаются не хуже, а даже вкуснее классических драников

Такие картофельные лепешки могут иногда себе позволить даже те, кто придерживается правильного питания. Они нежные, жарятся на масле, но совсем нежирные.

А с добавлением кабачка блинчики получаются легкими. После них нет ощущения тяжести в желудке.

Продукты:

Картофель – 4 шт.

Кабачок (цукини) небольшого размера

Яйца – 2 шт.

Мука пшеничная цельнозерновая – 80 г

Масло растительное – 1 ст. л.

Соль по вкусу

Как готовить?

1. Очищенный картофель и кабачок натереть на мелкой терке. Смешать ингредиенты в миске, добавить два яйца и соль по вкус.

2. Добавить муку и хорошо перемешать до однородной консистенции. Теперь можно выпекать.

3. Сковороду хорошо разогреть, налить подсолнечного масла. Выложить немного картофельной массы, разровнять, чтобы получилась лепешка. Накрыть крышкой. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны.

Если осталось вчерашнее картофельное пюре, то не спешите его выбрасывать. Из него можно приготовить очень интересное блюдо. Рецепт простейший – подробно здесь.

По желанию можно добавить еще зелень

Источник: 1 Минута